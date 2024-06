Le budget de 3,753 trillions de bahts (102 milliards de dollars) du gouvernement thaïlandais pour l'année fiscale 2025 a passé son premier vote parlementaire vendredi, mais il y aura une série d'autres votes avant qu'il ne puisse être promulgué.

Après un débat de trois jours, le projet de loi de finances, qui vise à relancer l'économie, a été adopté par 311 voix pour et 175 contre, le gouvernement dirigé par le parti Pheu Thai disposant de la majorité à la Chambre des représentants.

Le budget 2025 pour l'année commençant le 1er octobre prévoit une augmentation de 7,8 % des dépenses et une augmentation de 24,9 % du déficit budgétaire à 865,7 milliards de bahts par rapport à l'année fiscale 2024.

Le projet de loi devra encore passer en deuxième et troisième lecture à la chambre basse, ce qui est prévu pour le mois d'août, avant d'être soumis à l'approbation du Sénat et de la Couronne.

Le Premier ministre Srettha Thavisin a déclaré que le budget expansionniste était nécessaire pour stimuler une économie atone, et a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'annoncer des mesures de relance supplémentaires au début de la semaine prochaine.

Le gouvernement vise une croissance économique d'au moins 3 % cette année, après que l'expansion de 1,9 % de l'année dernière ait été inférieure à celle des autres pays de la région.

Le gouvernement a déclaré qu'environ 152,7 milliards de bahts du budget 2025 seraient utilisés pour financer son programme de distribution de 500 milliards de bahts, baptisé "portefeuille numérique".

Ce programme, qui consiste à distribuer 10 000 bahts par personne à 50 millions de Thaïlandais pour qu'ils les dépensent dans leurs communautés, a été reporté au quatrième trimestre de cette année en raison de problèmes de financement. Des économistes et deux anciens gouverneurs de la banque centrale ont déclaré que le programme était fiscalement irresponsable.

Le gouvernement a déclaré qu'il financerait la politique à partir des budgets 2024 et 2025 et avec le capital d'une banque d'État.

Le débat sur le budget intervient alors que M. Srettha est confronté à une affaire de la Cour constitutionnelle qui pourrait entraîner sa destitution. Le premier ministre nie tout acte répréhensible et la prochaine audience dans cette affaire est prévue pour le 10 juillet. (1 $ = 36,72 bahts) (Reportage d'Orathai Sriring et de Panarat Thepgumpanat à Bangkok, édition de John Mair et Matthew Lewis)