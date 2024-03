Le budget fédéral du Canada, qui doit être présenté le mois prochain, devrait allouer des milliards de dollars pour investir dans la construction de logements et dans des programmes d'habitations à loyer modéré, a déclaré lundi le ministre du logement, Sean Fraser.

Le Canada est confronté à une crise de l'accessibilité au logement en raison de l'augmentation rapide de la population immigrée, qui dépasse de loin le nombre de logements disponibles.

Une inflation obstinément élevée et des taux d'intérêt au plus haut depuis 22 ans ont également fait grimper les coûts des loyers et des prêts hypothécaires.

"Je ne veux pas nécessairement donner un aperçu de ce qui sera révélé dans le prochain budget fédéral, mais il faut des investissements très importants (pour le logement)", a déclaré M. Fraser aux médias en marge d'une conférence sur le logement à Ottawa.

Les dépenses couvriront la construction de logements ainsi que le soutien aux programmes de logement à bas prix, a précisé M. Fraser.

"Lorsque nous présentons ces programmes de financement à faible coût, nous parlons de milliards, voire de dizaines de milliards de dollars pour soutenir la construction de nouveaux logements", a-t-il déclaré, sans préciser si tous ces éléments feraient partie de l'annonce du budget fédéral ni mentionner de chiffres précis.

"Il s'agit donc d'un niveau d'investissement substantiel, avec la combinaison des dépenses directes et du programme de financement, et certainement un total de plusieurs milliards de dollars.

La ministre des finances, Chrystia Freeland, devrait présenter son budget au Parlement le 16 avril.

Alors que l'accessibilité du logement devient un sujet brûlant à l'approche des élections de l'année prochaine, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, principal opposant du Premier ministre Justin Trudeau, a rejeté la responsabilité de la crise sur le gouvernement libéral.

Le gouvernement a réagi en prenant une série de mesures pour stimuler l'offre au cours de l'année écoulée, mais il a déclaré que ces mesures n'apporteraient pas un soulagement immédiat.

Pour faire face à l'augmentation de la population, le Canada doit construire 315 000 nouvelles résidences chaque année d'ici 2030, soit plus d'un tiers de plus que le rythme actuel de construction de logements, selon Robert Hogue, économiste en chef adjoint à RBC.