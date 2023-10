L'Irlande ajoutera des aides financières ponctuelles d'un montant total d'environ 2,4 milliards d'euros aux mesures de dépenses permanentes et aux réductions d'impôts prévues dans le budget de mardi pour 2024, a déclaré à Reuters une source au fait du processus.

Le gouvernement a déclaré en juillet qu'il avait l'intention d'augmenter les dépenses publiques de base récurrentes de 6,1 %, soit 6,4 milliards d'euros, l'année prochaine, enfreignant ainsi sa propre règle budgétaire qui consiste à limiter la croissance des dépenses à 5 % pour la deuxième année consécutive.

Les ministres se sont engagés à ce que les aides temporaires supplémentaires destinées à aider les ménages et les entreprises à faire face aux pressions liées au coût de la vie n'atteignent pas l'ampleur des 4 milliards d'euros introduits il y a un an, lorsque l'inflation était encore galopante.

L'Irish Independent a rapporté plus tôt que le paquet annoncé mardi serait supérieur à 2,3 milliards d'euros.

Les mesures de soutien, qui s'étaleront sur le reste de l'année et le début de 2024, comprendront des augmentations des prestations sociales, des aides pour les factures d'énergie et des extensions des réductions des droits d'accise sur les coûts de l'essence et du diesel, ont déclaré les ministres.

Le mois dernier, la banque centrale irlandaise a averti le gouvernement qu'il risquait de maintenir les prix à un niveau encore plus élevé s'il mettait en œuvre cette nouvelle série de mesures ponctuelles.

Le gouvernement détaillera également dans le budget la manière dont il entend transformer les excédents budgétaires importants prévus au fil des ans en un nouveau fonds souverain destiné à alléger les coûts futurs des soins de santé et des retraites liés à la croissance et au vieillissement de la population irlandaise.

Les détails d'un second fonds d'investissement public, plus petit, qui servira principalement à amortir les réductions des dépenses d'investissement en cas de récession économique future, seront également annoncés mardi.

Le gouvernement prévoit de porter ce fonds à 14 milliards d'euros sur sept ans et les ministres pourront également prélever une partie des fonds pour des projets axés sur le climat s'ils ont besoin de rattraper leur retard par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué la source.