Europe : Le budget italien continue de plomber les Bourses européennes

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé largement dans le rouge lundi, cédant aux inquiétudes concernant le budget italien, à l'orée d'une semaine lançant la période de résultats trimestriels.

"Les investisseurs ne savent pas si la proposition de budget italien sera acceptée par l'UE, ils craignent qu'elle soit refusée et que la tension s'accentue encore entre les deux acteurs", a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué chez Diamant bleu Gestion.

Les indices de la Bourse de New York reculaient à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,55% à 26.302,62 points, l'indice élargi S&P 500 0,60% à 2.868,38 points, et le Nasdaq 1,37% à 7.681,80 points.

La journée étant semi-fériée aux Etats-Unis, le marché obligataire est fermé. Les investisseurs restent toutefois fébriles face à la soudaine hausse des taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis observée la semaine dernière.

Ce brusque regain de tension du marché obligataire américain "va sans doute peser sur les indices jusqu'à ce qu'on entre vraiment dans la saison des résultats trimestriels avec les chiffres de trois grandes banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo vendredi", a souligné Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

L'Eurostoxx 50 a perdu 1,07%.

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a terminé en net recul (-1,10%), à 5.300,25 points.

Sur le tableau des valeurs, tous les titres du CAC 40 ont terminé en terrain négatif, les valeurs bancaires en premier lieu (Société Générale: -1,40% à 36,30 euros; Crédit Agricole: -1,79% à 12,38 euros; BNP Paribas: -1,35% à 51,15 euros).

Les titres pétroliers ont reculé dans le sillage des cours du pétrole. Total a lâché 1,96% à 54,05 euros, TechnipFMC 2,28% à 25,71 euros, Nexans 1,76% à 25,08 euros et Vallourec 3,62% à 4,87 euros.

Le Dax, indice vedette de Francfort a cédé 1,36%, à 11.947,16 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 1,64%, à 24.862,36 points.

La publication des chiffres de la production industrielle allemande, en baisse sur le mois d'août, a pesé sur les valeurs automobiles (Daimler: -1,82% à 54,60 euros; Volkswagen: 1,54% à 147,00 euros; BMW: 1,04% à 76,87 euros).

A la Bourse de Londres, l'indice FTSE-100 a terminé lui aussi en nette baisse de 1,16% à 7.233,33 points.

Le secteur financier a été, une fois encore, particulièrement exposé: le loueur de matériel industriel Ashtead a perdu 5,26% à 2.181 pence, la société d'investissement Melrose Industries a chuté de 5,45% à 181,30 pence et le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown a cédé 3,27% à 2.039 pence.

Du côté des grandes banques, Standard Chartered a perdu 2,39% à 591,20 pence, Barclays 2,28% à 169 pence et RBS 1,48% à 245,80 pence. Lloyds Banking Group a cédé de son côté 1,31% à 58,16 pence.

A Milan, le FTSE Mib a également accusé une forte baisse, perdant 2,43% à 19.851 euros.

Les banques ont été durement affectées, en particulier Banco BPM (-6,47% à 1,851 euros), Ubi Banca (-4,94% à 3,042 euros) et Finecobank (-4,79% à 10,73 euros).

Le groupe pharmaceutique Recordati a été la seule valeur à finir dans le vert (+0,54% à 30,02 euros).

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,59% à 9.199,20 points.

Le groupe de BTP et services Acciona a pris 0,94% à 77,56 euros après l'annonce de la cession de sa part dans Testa Residencial à Blackstone.

Plus forte baisse de la séance, le groupe médical espagnol Grifols a chuté de 4,22% à 22,94 euros, après la révision de son évaluation par la Deutsche Bank.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 1,55% à 5.122,99 points. Parmi les rares valeurs dans le vert, Sonae Capital a pris 2,14% à 0,715 euro. Dans le rouge, BCP suit le mouvement du secteur bancaire européen en chutant de 4,11% à 0,224 euro.

En Suisse, l'indice SMI des valeurs vedettes a reculé de 0,86%, à 8.964,14 points.

Givaudan, seule valeur dans le vert, a grappillé 0,04% à 2.395,00 CHF.

La plus forte baisse a été enregistrée par le groupe de chimie de spécialités Sika qui a plongé de 3,47% à 136,20 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,11% à 533,52 points.

A la baisse, le groupe de biotechnologies Galapagos a chuté de 3,52% à 87,80 euros.

A la hausse, le groupe de travail temporaire Randstad a pris 0,88% à 45,77 euros.

A Bruxelles, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes a terminé en baisse de 1,29%, s'affichant à 3.639,22 points.

La plus forte baisse de l'indice revient à la firme belge de biotechnologies arGEN-X (-4,83% à 61,10 euros) et la seule et unique hausse au brasseur belgo-brésilien AB InBev (+0,16% à 75,56 euros).

bur-mja/soe/bh