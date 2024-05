La baisse des impôts devrait être au cœur du budget néo-zélandais jeudi, le premier sous le gouvernement de centre-droit dirigé par le Parti national, avec des prévisions en baisse et des revenus en chute libre pour souligner les défis économiques à venir.

Le parti au pouvoir, dirigé par le Premier ministre Christopher Luxon, a pris les rênes du pays en octobre dernier après avoir fait campagne pour soutenir les Néo-Zélandais les plus démunis, confrontés à l'augmentation du coût de la vie et des taux d'intérêt hypothécaires.

Le gouvernement a hérité d'une situation comptable de plus en plus difficile, d'une économie en récession technique et d'une banque centrale préoccupée par l'inflation intérieure.

"Notre budget sera différent des budgets de ces dernières années : au lieu d'être un confetti de nouvelles idées de dépenses, vous verrez des exemples de redéfinition prudente des priorités dans presque tous les domaines du gouvernement", a déclaré Nicola Willis, ministre néo-zélandais des finances.

Le gouvernement a demandé à la plupart des départements et ministères de réduire de 6,5 % à 7,5 % leur budget de fonctionnement. Mme Willis a déclaré que les agences gouvernementales avaient supprimé environ 3 900 postes, dont un tiers était vacant.

Les économistes s'attendent à ce que la lecture du budget donne à réfléchir, car les prévisions économiques du Trésor se dégradent, les allocations de fonctionnement prévues sont resserrées et le gouvernement repousse la date à laquelle il prévoit de renouer avec les excédents.

Lors de la mise à jour semestrielle en décembre, le gouvernement a déclaré qu'il ramènerait les comptes publics à l'excédent en 2026-27 après sept déficits consécutifs, mais M. Willis a depuis déclaré qu'il était presque certain que cet objectif ne serait pas réalisable.

LES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS PROMISES

Ben Thomas, ancien membre du Parti national et analyste politique à Wellington, a déclaré que le budget n'était pas le budget d'austérité que certains attendaient, mais qu'il n'y aurait pas les grosses dépenses des budgets de l'ère COVID.

"Le gouvernement ne peut pas vraiment tenir sa promesse de résoudre la crise du coût de la vie dans ce budget, mais il peut apporter un peu de baume avec les réductions d'impôts promises", a déclaré M. Thomas.

Une baisse de 1,63 milliard de dollars néo-zélandais (1 milliard de dollars) des recettes publiques au cours des neuf mois précédant la fin du mois de mars suggère que le déficit pour l'année se terminant en juin 2024 pourrait être plus important que le déficit de 9,32 milliards de dollars néo-zélandais prévu en décembre, ont déclaré les économistes.

Les économistes de la Banque de Nouvelle-Zélande ont déclaré dans une note qu'il serait utile de garder un œil sur toute augmentation des dépenses d'investissement.

Cela ne creuserait pas le déficit (du moins pas directement) mais augmenterait les besoins en matière de relance, de dette et de financement, selon la BNZ. (1 $ = 1,6260 dollar néo-zélandais) (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Lincoln Feast.)