Le gouvernement de coalition du Pakistan devrait présenter des objectifs fiscaux ambitieux dans le budget 2024/2025 (juillet-juin) mercredi, ce qui contribuera à renforcer son dossier pour un nouvel accord de renflouement avec le Fonds monétaire international, ont déclaré des fonctionnaires et des analystes.

Le Pakistan est en pourparlers avec le FMI pour un prêt estimé entre 6 et 8 milliards de dollars afin d'éviter un défaut de paiement pour une économie qui croît au rythme le plus lent de la région.

"Le budget revêt une importance cruciale pour le programme du FMI au Pakistan et doit combler l'écart entre nos recettes et nos dépenses totales ; il sera donc probablement contractionniste", a déclaré Ali Hasanain, directeur du département d'économie à l'université des sciences de gestion de Lahore.

Le Pakistan a évité de justesse un défaut de paiement l'été dernier grâce à un renflouement à court terme du FMI de 3 milliards de dollars sur neuf mois.

Si ses déficits budgétaire et extérieur ont été maîtrisés, c'est au prix d'une forte baisse de la croissance et de l'activité industrielle, ainsi que d'une inflation élevée, qui a atteint en moyenne près de 30 % au cours du dernier exercice financier et 24,52 % au cours des 11 derniers mois.

L'objectif de croissance pour l'année prochaine devrait être plus élevé, à savoir 3,6 %, contre 2 % cette année et une contraction économique l'année dernière.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif s'est engagé publiquement à mettre en œuvre des réformes rigoureuses depuis son élection en février, mais la hausse des prix, le chômage et le manque de nouvelles possibilités d'emploi ont exercé une pression politique sur son gouvernement de coalition.

Standard Chartered a déclaré dans une note sur le budget le mois dernier que la mise en œuvre complète de toutes les mesures que le FMI est susceptible de prescrire, telles que l'augmentation des recettes par l'élargissement de l'assiette fiscale et l'augmentation des tarifs de l'électricité, sera difficile pour le gouvernement de M. Sharif.

"Un gouvernement de coalition faible, une opposition populaire et bruyante, et la difficulté de mettre en œuvre des réformes structurelles profondément enracinées ont été considérés comme des raisons de prudence", a déclaré Standard Chartered dans la note.

"Une préoccupation majeure parmi les parties prenantes locales était le risque que l'adoption de mesures fiscales strictes en début de période soit confrontée à un retour de bâton de la part du public", a ajouté l'agence.

Ce sera également le premier test pour le nouveau ministre des finances, Muhammad Aurangzeb, ancien directeur de HBL, la plus grande banque du Pakistan, qui a été nommé par Sharif pour formuler de nouvelles solutions politiques afin de résoudre les problèmes persistants de l'économie de 350 milliards de dollars.

Les ministres des finances précédents ont évité de prendre des mesures épineuses telles que la réduction des subventions, la diminution des dépenses publiques et l'augmentation des recettes fiscales provenant de secteurs politiquement sensibles tels que l'immobilier, l'agriculture et le commerce de détail.

Mustafa Pasha, directeur des investissements chez Lakson Investments, a déclaré qu'il pensait qu'il serait difficile de prendre de telles mesures.

"Toute tentative de taxer l'agriculture, le commerce de détail et l'immobilier sera probablement mal structurée et se heurtera à des problèmes juridiques qui empêcheront tout recouvrement", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que l'incapacité à répondre aux exigences du FMI entraînerait probablement un retard dans le nouveau programme, ce que le Pakistan ne peut pas se permettre pendant longtemps.

Un autre point clé à surveiller dans le budget sera les objectifs fixés pour les recettes de la privatisation. Le Pakistan cherche à réaliser sa première vente importante depuis près de vingt ans en vendant une participation dans sa compagnie aérienne nationale.

Cette vente devrait être la première d'une série de ventes d'entités déficitaires, en particulier dans le secteur de l'électricité, en proie à des difficultés. (Reportage de Gibran Peshimam, Ariba Shahid et Asif Shahzad à Islamabad ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan)