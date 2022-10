Le bureau du Premier ministre britannique Sunak déclare que "le travail difficile commence maintenant".

Sunak, qui a remplacé Liz Truss en tant que leader après que son bref passage au poste de premier ministre se soit terminé dans le chaos, a choisi de ne pas nommer un nouveau ministre des finances ou des affaires étrangères, mais a nommé un panorama d'alliés et d'anciens adversaires à des postes de haut niveau.

En tant que troisième premier ministre de Grande-Bretagne cette année, M. Sunak doit faire face à une liste de problèmes impressionnante, notamment comment s'attaquer à une crise économique et comment unir et reconstruire un parti fracturé dont la réputation a été déchirée par des mois de scandales et de querelles.

"Le travail difficile commence maintenant et, ensemble, le nouveau cabinet du Premier ministre tiendra ses promesses au peuple britannique", a déclaré une source du numéro 10 de Downing Street dans un communiqué.

"Ce cabinet rassemble les talents du parti", a ajouté la source. "Il est le reflet d'un parti unifié et d'un cabinet doté d'une expérience significative, garantissant qu'en ces temps incertains, il y a une continuité au cœur du gouvernement."

M. Sunak sera pour la première fois confronté au chef du parti travailliste de l'opposition, Keir Starmer, mercredi à 11 h GMT, pour les "questions des premiers ministres", le débat politique hebdomadaire au Parlement.

Alors que la décision de Sunak de maintenir le ministre des finances Jeremy Hunt en place devrait tenir à distance les inquiétudes des marchés financiers jusqu'à une déclaration fiscale attendue le 31 octobre, sa reconduction de Suella Braverman au poste de ministre de l'intérieur a immédiatement suscité des critiques.

La semaine dernière, Truss a licencié Braverman suite à une faille dans la sécurité, mais Sunak l'a reconduite dans ses fonctions. Les opposants ont accusé Sunak d'avoir conclu un accord avec Braverman pour lui donner le poste en échange de son soutien dans sa course à la direction.