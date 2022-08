Le cabinet allemand accepte une taxe sur le gaz pour les consommateurs à partir d'octobre

Le plan, annoncé la semaine dernière, intervient alors que la plus grande économie d'Europe tente de réduire sa dépendance à l'énergie russe. Elle est confrontée à un effondrement des approvisionnements en gaz et à une flambée des prix, ce qui fait craindre des pénuries d'énergie et des faillites parmi les négociants en gaz.

"Le prélèvement temporaire est le résultat de la crise provoquée par la Russie. Ce n'est pas une mesure facile à prendre, mais elle est nécessaire pour garantir le chauffage et l'approvisionnement en énergie des ménages et de l'économie", a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck dans un communiqué.

La taxe sur les consommateurs, qui sera accompagnée d'un allègement ciblé, vise à aider les importateurs, en particulier Uniper, le plus grand bénéficiaire de gaz russe en Allemagne, qui bénéficie d'un renflouement de l'État. Parmi les autres entreprises figurent VNG, la division gazière d'EnBW.

La taxe devrait prendre effet à partir du 1er octobre et se terminer le 1er avril 2024, a déclaré le ministère.

Son montant exact sera publié à la mi-août, a déclaré le ministère. M. Habeck a déclaré la semaine dernière qu'elle serait comprise entre 1,5 centime d'euro et 5 centimes d'euro par kilowattheure (Kwh), le produit de la taxe étant mis à la disposition de toute entreprise devant remplacer le gaz russe.

Des sources gouvernementales et parlementaires ont déclaré à Reuters qu'il restait à clarifier comment la taxe sera appliquée aux clients ayant des contrats à prix fixe.