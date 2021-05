Le cabinet d'avocats Waddell Phillips Professional Corporation s'associe aux avocats-plaideurs de Flaherty McCarthy LLP : certification du recours collectif concernant l'échangeur thermique 3T de Sorin

TORONTO, 28 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un recours collectif national a été certifié contre Sorin Group Deutschland GMBH et son distributeur canadien, LivaNova Canada Corp. Le recours intenté allègue que l’échangeur thermique 3T de Sorin a été contaminé par une bactérie connue sous le nom de M. chimaera qui a posé un risque unique d’infection aux patients qui ont subi une chirurgie thoracique ouverte. La revendication allègue que la bactérie M. chimaera a une croissance lente et prétend également que cela peut prendre de deux semaines à cinq ou six ans avant qu’une infection ne se manifeste.



Les échangeurs thermiques 3T sont utilisés pour réguler la température du sang pendant une chirurgie thoracique ouverte. Le demandeur prétend que les défendeurs ont été négligents dans la conception, la fabrication, les essais pré-commercialisation et post-commercialisation et/ou la distribution des échangeurs thermiques 3T, et qu’ils ont manqué à leur devoir présumé de procéder au rappel des échangeurs thermiques contaminés. En particulier, la revendication allègue que, dans certains cas, des vapeurs contaminées ont été évacuées par les échangeurs thermiques 3T, causant des infections chez le patient subissant l’intervention chirurgicale. La revendication allègue que des infections graves ont été signalées, y compris plusieurs décès dans les circonstances les plus extrêmes.

Le recours collectif vise à obtenir des dommages-intérêts pour le compte de : chaque personne au Canada qui a subi une chirurgie cardiaque à thorax ouvert au cours de laquelle le système d’échangeur thermique 3T de Sorin a été utilisé dans l’un des 34 services de chirurgie cardiaque répertoriés dans une liste spécifique, et ce entre le 1er janvier 2010 et la dernière date à laquelle le système d’échangeur thermique 3T concerné a été utilisé dans le service concerné (la catégorie d’atteinte du patient). Le recours est également intenté au nom des membres de la famille immédiate de la catégorie d’atteinte du patient en objet.

Les allégations contenues dans la déclaration de revendication n’ont pas été prouvées devant le tribunal, et les défendeurs nient les revendications du demandeur.

De plus amples renseignements sur le recours collectif sont disponibles sur les sites Web des conseillers juridiques : www.livanovaclassaction.com ou https://waddellphillips.ca/class-actions/LivaNova-class-action/ y compris la déclaration de revendication du demandeur et la défense des défendeurs.

Pour plus d’informations, contactez les conseillers juridiques :

Margaret L. Waddell

(416) 477-6979

marg@waddellphillips.ca