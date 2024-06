Le cabinet d'avocats américain Dechert envisage de fermer ses bureaux à Hong Kong et à Pékin, devenant ainsi la dernière entreprise étrangère à réduire ses activités en Chine élargie, ont déclaré deux personnes, dans un contexte de ralentissement prolongé des marchés financiers et de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis.

Dechert emploie plus de 20 personnes dans son bureau de Hong Kong, dont 14 avocats, y compris quatre associés, selon son site web et l'une des personnes. Son bureau de Pékin ne compte que trois avocats, selon son site web.

Aucun autre bureau chinois n'est répertorié sur le site web du cabinet d'avocats international.

Certains des employés concernés ont été informés au début du mois de la fermeture potentielle du bureau, ont déclaré les personnes qui ont connaissance de l'affaire mais qui ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Le cabinet, qui compte environ 1 000 avocats dans le monde, a depuis lors entamé des discussions avec plusieurs employés de Hong Kong et de Pékin, en particulier des avocats, au sujet d'une éventuelle délocalisation à Singapour, a déclaré l'une de ces personnes.

Si le déménagement de la Chine est finalisé, la présence de Dechert en Asie se limitera à Singapour, qui compte 14 avocats dont six associés.

La date effective de fermeture des bureaux n'a pas été précisée dans l'immédiat et le cabinet n'a pas encore commencé à informer ses clients de ce déménagement.

Les représentants de Dechert aux États-Unis n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette décision intervient alors qu'un nombre croissant de cabinets d'avocats américains et internationaux ont repensé ou réduit leur présence en Chine dans un contexte de pressions croissantes sur les entreprises étrangères, d'incertitudes économiques, de ralentissement des activités de transaction et de tensions géopolitiques.

Les nouvelles règles gouvernementales en matière de confidentialité des données et de cybersécurité figuraient parmi les raisons invoquées par Dentons l'année dernière lorsque le cabinet d'avocats international a mis fin à son association avec le cabinet chinois Dacheng, qui compte 8 000 avocats.

Plusieurs autres grands cabinets d'avocats américains ont également annoncé la fermeture de certains de leurs bureaux en Chine ou réduit leur offre dans la deuxième économie mondiale depuis l'année dernière.

DES PERSPECTIVES QUI S'ASSOMBRISSENT

Morrison & Foerster a déclaré la semaine dernière qu'il fermait son bureau de Pékin, son bail arrivant à échéance dans le courant de l'année. Il a précisé que la plupart de ses activités en Chine étaient déjà prises en charge par des avocats de Shanghai, de Hong Kong et d'ailleurs.

Sidley Austin a déclaré en mai qu'il fermerait son bureau de Shanghai, déplacerait son personnel et consoliderait ses activités en Chine à Hong Kong et à Pékin d'ici septembre.

Selon le magazine The American Lawyer, le chiffre d'affaires brut mondial de Dechert n'a augmenté que de 0,4 % l'année dernière, pour atteindre 1,294 milliard de dollars, tandis que les bénéfices par associé ont chuté de 1,2 % d'une année sur l'autre dans le cabinet.

En mai de l'année dernière, Dechert a annoncé le licenciement de 55 avocats et de 43 professionnels des affaires, soit 5 % de son effectif mondial.

De nombreux grands cabinets d'avocats ont embauché à tour de bras en 2021 et au début de 2022, profitant d'un boom sans précédent des transactions d'entreprises.

Toutefois, ils ont eu recours à des suppressions d'emplois pour s'adapter à une baisse de la demande de services juridiques depuis l'année dernière, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et les craintes de récession ayant aiguisé l'appétit de certaines entreprises pour les transactions et d'autres travaux juridiques.

A Hong Kong, Dechert a supprimé au début de l'année l'ensemble de l'équipe chargée des offres de sociétés, qui comptait environ quatre avocats dont un associé, en raison du ralentissement du marché et de l'atonie des introductions en bourse qui assombrissent les perspectives, ont déclaré l'une des personnes et une autre personne ayant une connaissance directe du dossier. (Reportage de l'équipe de Reuters ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Kim Coghill)