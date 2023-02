Le cabinet d'avocats américain Wilson Sonsini engage Alsheimer d'Olshan pour sa pratique de l'activisme

Sebastian Alsheimer, un associé du cabinet d'avocats Olshan qui a travaillé pour des activistes tels qu'Elliott Management et Starboard Value, va rejoindre Wilson Sonsini en tant qu'associé et co-responsable de l'activisme actionnarial du cabinet, selon un mémo vu par Reuters.

Le cabinet travaille principalement avec des entreprises publiques, y compris Box Inc, car les sociétés font face à la pression des investisseurs activistes pour améliorer leurs performances en proposant tout, des réductions de coûts aux nouveaux noms dans la suite exécutive.

En choisissant Alsheimer, Wilson Sonsini fait appel à un avocat qui a une grande expérience à la fois des activistes de premier ordre et de la nouvelle génération d'agitateurs, et qui a travaillé sur certains des plus grands défis des conseils d'administration de ces dernières années.

Plus récemment, il a représenté Elliott Management lorsqu'elle a obtenu un siège au conseil d'administration de Pinterest Inc. et dans le cadre de son investissement dans PayPal Holdings Inc. Il a également représenté le nouveau venu Alta Fox dans sa lutte contre le fabricant de jouets Hasbro Inc.

"Avec l'augmentation des niveaux d'activisme des actionnaires et des contestations pour le contrôle des entreprises, la pratique de Wilson Sonsini en matière d'engagement des actionnaires et d'activisme est en pleine croissance", a déclaré Doug Clark, associé directeur du cabinet. Il a qualifié Alsheimer "d'avocat exceptionnel, apprécié et respecté tant par les investisseurs que par les émetteurs."

Alsheimer travaillera en étroite collaboration avec Doug Schnell, associé et responsable de la pratique d'engagement et d'activisme, et sera basé à New York. Il est diplômé de Harvard, Oxford, Columbia et Yale et commence lundi.

L'activisme des actionnaires devient une affaire de plus en plus importante pour les cabinets d'avocats et les banques. L'année dernière, 235 campagnes ont été lancées dans le monde, marquant une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente et faisant de 2022 l'année la plus chargée des quatre dernières, selon les données de Lazard.

Cette année, le Trian Fund Management de Nelson Peltz fait pression pour obtenir un siège au conseil d'administration de Walt Disney Co, qui est évalué à 206 milliards de dollars. De même, quatre investisseurs activistes - Starboard Value, ValueAct Capital Management, Inclusive Capital Partners et Elliott Management - font pression pour obtenir des changements au sein de la société de logiciels en nuage Salesforce Inc, évaluée à 175 milliards de dollars.

Wilson Sonsini s'est classé septième sur la Shareholder Activism Scorecard de Refinitiv pour le nombre de campagnes conseillées au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2022.