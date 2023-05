Le cabinet d'avocats de JPMorgan dans l'affaire Epstein s'oppose à une demande de récusation

Le cabinet d'avocats Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr s'est opposé lundi à une tentative visant à l'empêcher de défendre JPMorgan Chase & Co dans un procès accusant la banque d'avoir contribué à faciliter les abus commis par le financier Jeffrey Epstein sur des femmes et des jeunes filles.

Les avocats de WilmerHale ont déclaré dans un document déposé au tribunal que le travail passé du cabinet pour une organisation de lutte contre le trafic sexuel qui soutenait une victime présumée d'Epstein, Courtney Wild, était "sans rapport et n'avait rien à voir" avec l'affaire contre JPMorgan, qui a été intentée par un autre accusateur d'Epstein devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. JPMorgan a nié avoir aidé Epstein à commettre des abus. Un avocat du plaignant, qui n'est pas cité dans les documents judiciaires, a affirmé la semaine dernière que WilmerHale était en conflit d'intérêts et devait être disqualifié. En 2021, les avocats de WilmerHale ont rédigé un mémoire d'ami de la cour au nom de l'organisation de lutte contre la traite des êtres humains ECPAT-USA, exhortant la Cour suprême des États-Unis à se saisir d'un recours formé par Wild, qui avait demandé l'invalidation d'un accord de non-poursuite conclu en 2007 entre Epstein et les procureurs américains. La Cour a choisi de ne pas se saisir de l'affaire. WilmerHale a déclaré dans le document déposé lundi qu'il ne représentait pas Wild et que son travail avec ECPAT se limitait à déposer le mémoire de la Cour suprême sur une question juridique sans rapport avec l'affaire JPMorgan. Le cabinet a fait valoir que l'EPCAT, en tant qu'organisation extérieure, n'était pas directement impliquée dans l'affaire Wild. Les avocats de WilmerHale ont accusé le plaignant de "jouer la comédie" en tentant de disqualifier le cabinet d'avocats préféré de JPMorgan. Un avocat du plaignant, Bradley Edwards, qui représentait également Wild auparavant, a déclaré dans un document déposé au tribunal que les avocats de WilmerHale avaient communiqué avec les avocats de Wild au sujet de la stratégie juridique. Wild n'est pas partie prenante dans l'affaire new-yorkaise, mais Bradley Edwards a déclaré qu'en tant que victime d'Epstein, elle était un membre potentiel de la classe des plaignants.