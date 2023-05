Ankura Consulting, société de conseil et de juricomptabilité, a annoncé vendredi l'acquisition de Newstate Partners, société de conseil en restructuration de la dette souveraine, alors que la demande des gouvernements augmente dans un contexte d'incertitude économique.

Parmi les restructurations de la dette souveraine pour lesquelles Newstate fournit des conseils figurent celles du Tchad, de la Zambie, du Sri Lanka et du Suriname, a déclaré Spencer Jones, associé directeur de Newstate.

"Certains des thèmes spécifiques qui s'appliquent sont les pays importateurs de matières premières, ceux qui dépendent fortement du tourisme et qui ont souffert de la pandémie mondiale, et ceux qui sont fortement exposés au financement en dollars, en plus de l'inflation et des taux d'intérêt élevés, a déclaré M. Jones lors d'une interview accordée à Reuters.

La valeur de l'acquisition n'a pas été divulguée.

M. Jones, ainsi que les deux autres fondateurs de Newstate, Alex Levintaner et Rafael Molina, continueront à diriger la société après l'acquisition.

"Il s'agit donc de 10 personnes, y compris quelques consultants, mais ils sont tous extrêmement expérimentés, et il s'agit donc d'une expertise dirigée par des seniors", a déclaré Simon Michaels, président d'Ankura pour l'EMEA et l'APAC.

Ankura compte environ 2 000 employés dans le monde, a-t-il ajouté.

"Nous sommes une société de conseil à croissance rapide et à l'esprit d'entreprise, mais nous envisageons également des acquisitions très stratégiques pour renforcer notre présence sur le marché", a déclaré M. Michaels.

Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait d'autres acquisitions cette année, M. Michaels a répondu qu'il ne pouvait pas le dire avec certitude "mais nous sommes certainement en train de nous engager sur le marché", ajoutant qu'il ne pouvait pas dire si Ankura était actuellement en pourparlers avancés.