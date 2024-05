Le cabinet du Sri Lanka a approuvé une nouvelle loi économique qui couvrira les principaux objectifs fixés par le Fonds monétaire international (FMI), a déclaré mardi le porte-parole du cabinet.

Le Sri Lanka a plongé dans sa pire crise financière depuis plus de sept décennies après que ses réserves de change ont atteint un niveau record en 2022, poussant le pays à faire défaut sur sa dette extérieure.

Toutefois, l'économie de la nation insulaire s'est améliorée après qu'un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars a été approuvé par le FMI en avril dernier et devrait croître de 3 % cette année.

Le nouveau projet de loi sur la transformation économique légalisera plusieurs objectifs fixés dans le cadre du programme du FMI, notamment celui de réduire le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) à 95 % d'ici 2030, et de réduire les coûts du service de la dette à 4,5 % du PIB, a déclaré le porte-parole.

"Cette loi vise à garantir que le Sri Lanka continue sur cette voie pour se remettre de la crise et mettre en œuvre des réformes plus importantes afin de croître de manière cohérente", a déclaré Bandula Gunawardana, porte-parole du cabinet et ministre des transports, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet.

Le Sri Lanka tiendra ses élections présidentielles avant la mi-octobre et les partis d'opposition ont déclaré qu'ils pourraient revoir les politiques actuelles du gouvernement en matière de fiscalité et les objectifs du programme du FMI en cas de victoire.

Le projet de loi sera présenté au parlement pour approbation dans les prochains mois, a déclaré M. Gunawardana. (Reportage de Uditha Jayasinghe ; Rédaction de Shivam Patel ; Edition de YP Rajesh et Jacqueline Wong)