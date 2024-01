Le cabinet de la Malaisie a discuté de la demande de grâce royale de l'ancien premier ministre emprisonné Najib Razak, mais n'est pas habilité à en faire l'annonce, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, au milieu de spéculations frénétiques sur l'issue de la procédure.

Il appartiendra à la commission des grâces d'annoncer sa décision, a déclaré Saifuddin Nasution Ismail lors d'une conférence de presse sur les questions d'immigration et de travail, à laquelle participaient de nombreux médias désireux d'obtenir des informations sur la demande de grâce de Najib.

L'ancien dirigeant en disgrâce Najib purge une peine de 12 ans de prison pour corruption liée au fonds d'État 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dont les enquêteurs américains et malaisiens estiment que 4,5 milliards de dollars ont été volés et que plus d'un milliard de dollars ont été acheminés vers des comptes liés à l'ancien premier ministre.

M. Najib a demandé la grâce royale peu après le début de sa peine, en 2022, et après avoir épuisé tous ses autres recours. Il a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles.

Mardi, Zaliha Mustafa, ministre malaisienne des services du Premier ministre, a déclaré que la commission des grâces s'était réunie cette semaine et qu'une déclaration officielle serait publiée, sans toutefois préciser si la demande de Najib avait été examinée.

Ces remarques ont suscité une vague de spéculations dans les médias, un grand journal de langue malaise ayant été contraint de retirer un article citant des sources affirmant que M. Najib avait bénéficié d'une grâce totale.

L'avocat et les représentants de M. Najib, ainsi que le procureur général de Malaisie, membre de la commission des grâces, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Mercredi, des responsables ont refusé de commenter d'autres informations.

"N'allons pas trop vite en besogne, attendons qu'une déclaration officielle soit faite", a déclaré le ministre de la communication, Fahmi Fadzil, lors d'un autre point de presse.

"Nous devons faire preuve de professionnalisme dans nos reportages.

Les enquêteurs américains et malaisiens estiment qu'environ 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB, dont plus d'un milliard de dollars ont été acheminés vers des comptes liés à Najib.

Ce dernier affirme avoir été trompé par le financier fugitif Jho Low et d'autres responsables de la 1MDB sur l'origine des fonds et avoir cru qu'il s'agissait de dons de la famille royale saoudienne. Il est toujours en procès dans plusieurs autres affaires liées à la corruption au sein de 1MDB.

La fille de Najib, Nooryana Najwa Najib, a posté mercredi sur Instagram une photo de l'ancien dirigeant assis, pensif, accompagnée du message "J'attends toujours votre retour, quel que soit le temps que cela prendra".