La date à laquelle les fonds négociés en bourse (ETF) liés à la crypto-monnaie éther pourront commencer à être négociés dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle les émetteurs répondront aux demandes de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC), a déclaré Gary Gensler, le président de la SEC, mercredi.

Le mois dernier, la SEC a approuvé les demandes du Nasdaq, du CBOE et du NYSE d'inscrire des ETF au comptant sur l'éther. Il s'agit d'une victoire surprise pour le secteur des crypto-monnaies, qui s'attendait à ce que la SEC rejette les demandes après des réunions décourageantes avec l'autorité de régulation.

La SEC doit encore approuver les déclarations d'enregistrement des émetteurs d'ETF détaillant les informations à fournir aux investisseurs avant qu'ils ne puissent commencer à être négociés. Ce processus implique généralement de nombreux allers-retours entre les émetteurs d'ETF et les responsables de la SEC.

"Ces émetteurs sont motivés pour répondre aux commentaires qu'ils reçoivent, mais c'est à eux de décider dans quelle mesure ils y répondent", a-t-il déclaré. M. Gensler n'a pas voulu dire s'il pensait que ce processus prendrait des semaines ou des mois.

M. Gensler et les responsables de l'agence n'ont pas commenté précédemment les raisons pour lesquelles la SEC a semblé faire volte-face et approuver les dossiers relatifs à la bourse de l'éther.

Mercredi, M. Gensler a déclaré que l'action en justice intentée l'année dernière par Grayscale Investments, qui a contraint la SEC à approuver des ETF bitcoin ponctuels en janvier, avait influencé sa réflexion sur les produits à base d'éther.

Grayscale a fait valoir avec succès que, puisque la SEC avait déjà approuvé des ETF liés à des contrats à terme sur le bitcoin, elle devait également approuver des ETF sur le bitcoin au comptant, étant donné que les prix des contrats à terme sur le bitcoin sont fortement corrélés avec les prix au comptant.

M. Gensler a déclaré que les cas étaient similaires, car les contrats à terme sur l'ethereum sont négociés depuis l'année dernière. Le personnel de la SEC "a examiné ces documents (sur l'éther) et les diverses corrélations [...] les corrélations sont relativement similaires aux corrélations dans l'espace bitcoin", a déclaré M. Gensler.

Après que le tribunal a statué l'année dernière en faveur de Grayscale, la SEC a approuvé des ETF bitcoins ponctuels en janvier. Dans une déclaration faite à l'époque, M. Gensler a pris acte de la décision du tribunal, ajoutant qu'il estimait que l'approbation des produits était "la voie la plus durable à suivre".

Pendant une décennie, la SEC avait rejeté les ETF bitcoins. "Les tribunaux en ont décidé autrement. Nous nous sommes adaptés", a déclaré M. Gensler.

Il a toutefois ajouté qu'il continuait à considérer l'espace cryptographique comme "truffé de fraudes, d'escroqueries et de conflits". (Reportage de Hannah Lang et Chris Prentice à New York ; rédaction de Michelle Price et David Gregorio)