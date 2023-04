Les marchés actions ne veulent pas baisser, mais il leur faudrait quelques nouveaux arguments pour continuer à monter. Voilà à peu près l'ambiance pour démarrer une semaine riche en annonces de résultats trimestriels, en particulier ceux de Microsoft, Alphabet et Amazon. L'occasion de parler un peu du paradoxe du moment et des quelques nouvelles qui animent cette dernière semaine d'avril.

On démarre avec un bilan global du parcours récent des marchés actions. Les marchés actions européens ont gagné 0,5% la semaine dernière, si l'on se base sur le Stoxx Europe 600. C'est leur cinquième semaine consécutive de hausse. L'indice large européen progresse ainsi de 7,7% en 2022. Il faut noter que le CAC40 français fait plus de deux fois mieux puisqu'il s'adjuge plus de 17%. La raison, c'est l'excellent parcours des valeurs du luxe en début d'année, LVMH et L'Oréal en tête. Aux Etats-Unis, le S&P500 a stagné (-0,1% sur la semaine), mais son bilan 2023 est absolument identique à celui du Stoxx Europe 600 : +7,7%. Toutefois, les indices américains évoluent à l'horizontale ou presque depuis trois semaines.

Les marchés actions restent au centre d'un paradoxe. Ils sont plutôt fringants malgré les appels à la prudence sur la situation économique, l'inflation, la solidité des banques et les craintes de contraction des résultats. Une ambivalence qu'illustrent bien deux trucs que j'ai lus ce matin. Le premier, c'est un article du Wall Street Journal qui explique que les Américains ont acheté près de 80 milliards de dollars d'actions et d'ETF au premier trimestre, soit un niveau proche des records touchés début 2021 et 2022. Le rythme est cinq fois supérieur à celui qui précédait la pandémie. Même s'il ressort que les ETF choisis sont plus diversifiés et que les ETF monétaires, plus sûrs, ont toujours la cote, l'appétit pour les actions ne se dément pas. Le second article dont j'ai oublié la source, vu que je dors encore un peu quand je commence à préparer cette chronique, traite des dernières statistiques de la CFTC, l'organisme qui chapeaute les produits dérivés aux Etats-Unis. Elles montrent que les positions courtes nettes (comprendre les paris à la baisse) sur le S&P500 sont au plus haut depuis 2011. Ces positions ne sont pas forcément le signe précurseur d'un cataclysme boursier parce qu'elles comprennent aussi des stratégies de couverture de bon père de famille. Mais elles montrent qu'une partie du marché n'est pas très à l'aise avec la vigueur actuelle des actions. D'où, probablement, cette espèce de parcours en crabe de Wall Street sur les dernières séances.

L'agenda des résultats de sociétés est donc bien garni cette semaine. Il tournera même à l'overdose. J'ai compté 51 publications de sociétés pesant plus de 100 Mds$ de capitalisation et quelques centaines en comptant toute la cote des principales places mondiales. Comme souvent, l'accent sera mis sur les grosses technologiques américaines (Microsoft et Alphabet dès demain, Meta Platforms mercredi) et sur des baromètres sectoriels comme Coca-Cola et Nestlé pour la grande consommation, Roche, Merck, Sanofi et AbbVie pour la santé, Danaher, Raytheon ou Boeing pour l'industrie, TotalEnergies pour le pétrole, etc., etc. A l'issue de la semaine, les investisseurs devraient avoir une bonne idée de la teneur globale des résultats et des perspectives des entreprises.

Parmi les actualités qu'il faut connaître pour bien démarrer la semaine :

En France, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Enfin le premier anniversaire de son second mandat, puisqu'il avait été élu le 24 avril 2022. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

France toujours, où l'ambassadeur de Chine a frappé fort en questionnant le statut souverain des Etats baltes par rapport à la Russie et en rappelant que l'URSS avait offert la Crimée à l'Ukraine mais que la région était russe avant 1954.

On reste dans la région puisque Moscou a menacé de mettre fin à l'accord sur les céréales de la mer Noire à cause des restrictions à l'export demandées par l'UE.

L'agence S&P est moins inquiète sur les finances publiques britanniques. Elle a fait passer de "négative" à stable" la perspective d'évolution de la notation crédit "AA" du Royaume-Uni. "AA" est une note plutôt élevée dans l'échelle S&P, et non un groupe pop norvégien dont le chanteur avait volé le cœur de toutes mes copines au collège.

Le coût de l'assurance contre un défaut des Etats-Unis est au plus haut depuis 11 ans. Les investisseurs s'attendent en effet à une âpre bataille politique sur le relèvement du plafond de la dette du pays, plus tard dans l'année.

En Europe, les dépenses militaires ont atteint leur plus haut niveau depuis la guerre froide en 2022, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les pays occidentaux ont commencé à évacuer leurs ressortissants du Soudan, où les affrontements entre factions rivales font craindre une guerre civile.

Asie-Pacifique, la première séance hebdomadaire est mitigée. Le Japon gagne 0,18%, mais Hong Kong et la Corée sont en baisse marquée, de 0,9% à Séoul et de 0,6% dans la cité-Etat. La baisse du marché coréen est alimentée par le coup de pression de Washington, qui demande aux industriels locaux des semiconducteurs de ne pas compenser les effets de l'embargo imposé à la Chine sur les composants de pointe. Enfin, rien à signaler du côté de l'Australie, qui a clôturé à l'équilibre : c'est la 12e séance sur 13 de variation inférieure à 0,51% pour l'ASX200. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, mais sans grande conviction à l'heure où j'écris.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo de confiance des affaires en Allemagne (10h00) précèdera l'indice d'activité de la Fed de Chicago aux Etats-Unis (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro flirte avec le cap de 1,10 USD. L'once d'or glisse à 1980 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 80,71 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,11 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans reprend 3 points à 3,56%. Le bitcoin évolue à 27 750 USD.

Les principaux changements de recommandations

Antofagasta : Peel Hunt passe d'alléger à conserver.

Elisa : HSBC passe de conserver à alléger en visant 47 EUR.

Endesa : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 20 EUR.

Enel : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 6,50 EUR.

Georg Fischer : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 75 à 81 CHF.

Getlink : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 20 EUR.

Glencore : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 6200 à 6100 GBp.

Hill & Smith : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1510 à 1610 GBp.

Holcim : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 60 à 62 CHF.

Iberdrola : Citigroup passe de neutre à vendre en visant 9,40 EUR.

Melrose Industries : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 480 GBp.

Munters : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 115 SEK.

Neste : Inderes passe d'alléger à accumuler en visant 48 EUR.

SAP : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 133 EUR.

Sensirion : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 95 CHF.

SGL Carbon : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 11 EUR.

Skandinaviska Enskilda Banken : Arctic Securities passe de conserver à acheter en visant 136 SEK.

SMA Solar : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 100 EUR.

Sodexo : RBC passe de surperformance à performance de marché.

Systemair : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 90 SEK.

Tomra : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 140 NOK.

Wizz Air : Citigroup passe de vendre à neutre en visant 3000 GBp.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Icade : les indicateurs avancés de chiffre d'affaires (portefeuille foncier et carnet de commandes) se maintiennent à un niveau permettant de sécuriser le chiffre d'affaires 2023 dans un marché orienté à la baisse.

Vivendi : le chiffre d'affaires atteint 2,29 Mds€ au T1 2023, en hausse de 3,3%.

Annonces importantes (et moins importantes)

Vinci remporte un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en mer du Nord, pour 7 Mds€.

Daniel Ketínský propose une augmentation de capital de 1,1 Md€ pour Casino, dans le cadre d'une grande recomposition du capital du distributeur, qui négocie en parallèle avec Teract et Les Mousquetaires "pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats et optimiser leurs réseaux respectifs".

Bras de fer entre l'Etat et l'américain Searchlight sur le sauvetage de Latécoère, selon Les Echos.

Stef poursuit le déploiement de centrales photovoltaïques.

La famille Le Lan (Argan) opte pour le paiement du dividende en actions à hauteur de 23% de sa participation.

AB Science se recentre sur Masitinib dans la SLA et la plateforme ciblant les microtubules avec AB8939. Une levée de fonds réservée (i.e. non ouverte aux petits actionnaires) de 15 M€ par ABSA est programmée, une partie correspondant à une compensation de créance d'actionnaires existants.

La société Les Agences de Papa doit trouver de l'argent pour financer son fonds de roulement et reporte son transfert sur Euronext Growth.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Icade, ID Logistics, Roche Bobois, Lumibird, Freelance, Nacon, Precia, Prodways, Nanobiotix, BigBen...

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Crédit Suisse : les sorties de fonds ont atteint 61,2 MdsCHF au T1, pour une perte nette de 1,3 MdCHF. Le rapport trimestriel de la banque devrait être le dernier avant son rachat par UBS.

Philips : le groupe néerlandais va prendre une provision de 575 M€ dans le cadre du contentieux pour le rappel des appareils respiratoires. Les résultats du T1 sont plus élevés que prévu.

Var Energi : maintient son dividende malgré la baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)