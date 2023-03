Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Un sentiment de calme est revenu sur les marchés mardi, les investisseurs retrouvant une partie de l'appétit pour le risque qui avait été mis à mal la veille, proposant un tremplin pour une ouverture positive en Asie mercredi.

Les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau de l'année, les valeurs bancaires et les rendements obligataires n'ont que partiellement rattrapé leur chute de lundi, et les traders continuent de parier que la Fed réduira ses taux d'intérêt de 50 points de base dans le courant de l'année.

Les inquiétudes concernant le système bancaire américain et la question de savoir si les mesures d'urgence prises par les régulateurs le week-end dernier empêchent la contagion de se propager après l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière ne disparaîtront pas du jour au lendemain, en particulier après la publication de données peu encourageantes sur l'inflation de base aux États-Unis.

Dans ce contexte, le discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, intitulé "Moderniser le système bancaire américain", prononcé mardi en fin de journée aux États-Unis, pourrait retenir davantage l'attention que d'habitude.

Les investisseurs en Asie ont un calendrier de données assez chargé mercredi, avec les derniers chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et des investissements fixes des entreprises en Chine.

Ventes au détail en Chine,

Investissements en actifs fixes en Chine,

Les économistes s'attendent à une forte reprise des ventes au détail et de la production industrielle, ce qui indique que la reprise économique après le blocage du COVID-19 prend de l'ampleur.

Cependant, la croissance des investissements fixes des entreprises, un élément clé de toute reprise, devrait ralentir à partir de janvier. Il s'agit donc d'un panorama mitigé, et la charge de la preuve pour les partisans de la Chine pourrait être plus importante étant donné la faiblesse surprenante des chiffres de l'inflation de février la semaine dernière.

Notez toutefois que les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle concernent les mois de janvier et de février, et qu'ils peuvent donc être faussés. Les analystes d'ING s'attendent à ce que les chiffres indiquent globalement une "reprise stable", ce qui signifie que la banque centrale devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés vendredi.

La roupie indienne et la roupie indonésienne pourraient être sensibles aux chiffres du commerce indien et indonésien pour février - les sondages de Reuters suggèrent que le déficit de l'Inde se creusera légèrement pour atteindre 19 milliards de dollars, et qu'une forte augmentation des importations réduira l'excédent de l'Indonésie à 3,3 milliards de dollars.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Chine : ventes au détail, production industrielle, investissements fixes (février)

- Commerce de l'Inde (février)

- Commerce de l'Indonésie (février)