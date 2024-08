New York (awp/afp) - Le dollar s'est stabilisé jeudi face aux principales monnaies, après une semaine de faiblesse, tandis que le yen a marqué le pas, après l'approche prudente de la Banque du Japon (BoJ) sur ses hausses de taux.

Vers 18H35 GMT, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, prenait 0,07% à 103,26 points, peu après avoir atteint un plus haut depuis le 2 août, avant l'annonce d'un taux de chômage plus important que prévu aux Etats-Unis, point de départ d'une série de turbulences sur les marchés.

Face à l'euro, le billet vert grappillait 0,08% à 1,0913 dollar pour un euro.

La devise nippone, quant à elle, se repliait de 0,47% face au dollar, à 147,38 yens pour un dollar, et de 0,39% face à la monnaie unique européenne, à 160,84 yens pour un euro.

"La Banque du Japon a aidé à calmer les choses cette semaine", a commenté Chris Vecchio, analyste de Tastylive, en rappelant, qu'après la panique des marchés financiers lundi, un gouverneur adjoint de la BoJ, Shinichi Uchida, avait affirmé "qu'aussi longtemps que les marchés montrent de la volatilité, ils ne feront rien" en matière de politique monétaire.

Après des années de taux négatifs, la banque centrale japonaise avait fait la semaine dernière un pas vers la normalisation monétaire en relevant son taux directeur à 0,25%, un niveau plus vu depuis 2008. Elle avait aussi ouvert la porte à des hausses supplémentaires.

Les déclarations de Shinichi Uchida "ont donné au marché l'occasion d'acheter à nouveau des actifs plus risqués", a souligné de son côté Michael Pfister, analyste chez Commerzbank.

Les marchés ont été aussi rassérénés jeudi par le recul plus fort qu'attendu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis à 233.000 au lieu de 240.000 prévus.

"Cela a été un gros soupir de soulagement pour les marchés aujourd'hui (jeudi), mais la semaine prochaine, on va guetter l'indice d'inflation CPI et le marché est en ce moment super sensible aux données au jour le jour", a prévenu Christopher Vecchio.

Le bitcoin profitait de ce retour de l'appétit au risque et gagnait presque 8% à 59.463,88 points. "C'est une bonne journée pour le bitcoin", a noté l'analyste de Tastylive, en comparant le rendement que rapportait la vedette des cryptomonnaies à celui porté par les bons du Trésor américain (4,04% pour ceux à deux ans).

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------------------

18H35 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0913 1,0922

EUR/JPY 160,84 160,21

EUR/CHF 0,9455 0,9411

EUR/GBP 0,8562 0,8606

USD/JPY 147,38 146,68

USD/CHF 0,8664 0,8616

GBP/USD 1,2746 1,2692

afp/al