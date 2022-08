Le calvaire du Liban : de la guerre civile à l'effondrement économique

Voici quelques-unes des principales crises survenues au cours des deux dernières décennies dans un pays qui a connu peu de stabilité depuis la fin de sa guerre civile de 1975 à 1990 :

2005

L'ancien premier ministre Rafik al-Hariri est tué et 21 autres personnes meurent dans un attentat à la bombe contre son cortège à Beyrouth le 14 février.

Des manifestations éclatent, imputant l'assassinat à la Syrie, qui a déployé des troupes au Liban pendant la guerre civile et les y a maintenues par la suite. La Syrie nie tout rôle.

Les alliés de la Syrie au Liban, dont le Hezbollah soutenu par l'Iran, organisent des rassemblements pour soutenir la Syrie, mais la pression internationale oblige les troupes à partir.

Trois critiques de la Syrie - Samir Kassir, Gebran Tueni et George Hawi - sont assassinés.

2006

En juillet, le Hezbollah franchit la frontière avec Israël, capture deux soldats israéliens et en tue d'autres, déclenchant une guerre de cinq semaines. Au moins 1 200 personnes au Liban et 158 Israéliens sont tués.

Les tensions au Liban couvent au sujet de l'arsenal du Hezbollah. En novembre, le Hezbollah et ses alliés quittent le cabinet dirigé par le Premier ministre Fouad Siniora, soutenu par l'Occident, et organisent des manifestations contre lui.

Le politicien antisyrien Pierre Gemayel est tué.

2007

Le Hezbollah et ses alliés maintiennent un sit-in de protestation contre le gouvernement Siniora pendant toute l'année.

Les législateurs antisyriens Walid Eido et Antoine Ghanem sont tués.

2008

Une voiture piégée tue Wissam Eid, un agent des services de renseignement de la police qui enquête sur l'assassinat de Hariri, en janvier.

En mai, le gouvernement interdit le réseau de télécommunication du Hezbollah. Le Hezbollah appelle cela une déclaration de guerre et ses combattants prennent le contrôle de l'ouest de Beyrouth, majoritairement musulman. Après une médiation, les dirigeants rivaux signent un accord au Qatar.

2011

Le gouvernement dirigé par Saad, fils et héritier politique d'Hariri, est renversé lorsque le Hezbollah et ses alliés démissionnent en raison de désaccords sur la création d'un tribunal soutenu par l'ONU sur l'assassinat de 2005.

2012

Les combattants du Hezbollah se déploient en Syrie pour aider le président Bashar al-Assad dans la guerre civile du pays.

En octobre, une voiture piégée tue le responsable de la sécurité Wissam al-Hassan, dont les services de renseignement avaient arrêté un ancien ministre pro-syrien accusé de transporter des bombes assemblées par les Syriens pour commettre des attentats au Liban.

2013

Une bombe tue l'ex-ministre et conseiller de Hariri, Mohamad Chatah.

2017

La puissance régionale sunnite, l'Arabie saoudite, frustrée par le pouvoir du Hezbollah au Liban, est accusée de détenir Hariri à Riyad, d'où il a démissionné de manière inattendue. Hariri était redevenu premier ministre en 2016 dans un accord dans lequel Michel Aoun, un allié du Hezbollah, devenait président. Riyad et Hariri nient tous deux qu'il ait été détenu.

2018

Le Hezbollah et ses alliés obtiennent la majorité lors du premier vote parlementaire au Liban depuis 2009.

2019

Malgré des difficultés économiques croissantes, le gouvernement ne parvient pas à adopter des réformes qui pourraient débloquer le soutien étranger.

En octobre, une décision de taxer les appels Internet déclenche des manifestations massives et intersectorielles accusant l'élite dirigeante de corruption et de mauvaise gestion.

Hariri démissionne le 29 octobre. La crise financière s'accélère. Les banques bloquent en grande partie l'épargne en dollars des déposants. La monnaie locale commence à s'effondrer.

2020

Hassan Diab devient Premier ministre en janvier, soutenu par le Hezbollah et ses alliés.

Le Liban fait défaut sur sa dette souveraine en mars.

Les négociations avec le FMI échouent car les factions au pouvoir et les banques s'opposent à un plan de redressement financier.

Le 4 août, une explosion chimique dans le port de Beyrouth tue 215 personnes, en blesse 6 000 et dévaste des pans entiers de Beyrouth.

Le cabinet Diab démissionne. Hariri est désigné pour former un nouveau gouvernement mais ne peut le faire car les partis se disputent les portefeuilles.

Un tribunal soutenu par l'ONU condamne un membre du Hezbollah pour avoir conspiré en vue de tuer Rafik al-Hariri en 2005. Le Hezbollah nie tout rôle.

2021

La pauvreté explose. Hariri renonce à former un gouvernement, échangeant des reproches avec le président Michel Aoun.

En août, la banque centrale déclare qu'elle ne peut plus subventionner le carburant. Les pénuries déclenchent des violences dans les stations-service.

En septembre, le magnat sunnite Najib Mikati forme un gouvernement mais celui-ci est paralysé par les tensions liées à l'enquête sur l'explosion du port.

Le Hezbollah et son allié Amal demandent la révocation du juge d'instruction après qu'il ait inculpé certains de leurs alliés. Les partis chiites appellent à une manifestation et six de leurs partisans sont abattus lorsque la violence éclate. Le Hezbollah accuse les Forces libanaises (FL), un parti chrétien ; les FL démentent.

L'enquête piétine au milieu d'un flot de plaintes contre le juge par des fonctionnaires qu'il a inculpés pour la catastrophe.

En octobre, les pays du Golfe rappellent leurs ambassadeurs et l'Arabie saoudite interdit toutes les importations libanaises pour protester contre les commentaires d'un ministre pro-Hezbollah critiquant Riyad au sujet de la guerre au Yémen.

2022

En janvier, la livre touche un plus bas de 34 000 contre le dollar, perdant plus de 90 % de sa valeur depuis 2019.

La Banque mondiale accuse la classe dirigeante d'avoir "orchestré" l'une des pires dépressions économiques du monde.

Hariri déclare qu'il ne se présentera pas à une élection parlementaire.

En avril, le Liban parvient à un projet d'accord avec le FMI pour une aide possible de 3 milliards de dollars, dépendant de réformes longtemps retardées.

Les ambassadeurs des pays du Golfe reviennent, ce qui apaise les tensions diplomatiques.

En mai, le Hezbollah et ses alliés perdent leur majorité parlementaire lors d'une élection. Mais les partis dominants depuis longtemps maintiennent leur emprise, reconduisant le politicien chiite Nabih Berri et nommant Mikati pour former un nouveau gouvernement.

Le gouvernement sortant approuve un plan de redressement financier. Mais les banques le rejettent et le Hezbollah affirme qu'un nouveau plan est nécessaire.