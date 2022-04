Le camp d'Ukrainiens à la frontière américano-mexicaine s'agrandit, alors que de nouveaux réfugiés arrivent.

De nombreux Ukrainiens fuyant l'invasion russe de leur pays se sont rendus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans l'espoir que les autorités les laisseront entrer afin qu'ils puissent retrouver des parents ou des amis américains.

Les gens sont étalés sur des couvertures et des chaises de jardin à côté de valises surchargées sur une parcelle d'herbe près du port d'entrée international. Certains dorment dans des tentes et sous des bâches. Des bénévoles américains portant des gilets fluo - certains Ukrainiens-Américains qui se sont rendus à Tijuana après avoir entendu parler de l'arrivée des réfugiés - recueillent des noms sur une liste d'attente écrite à la main pour suivre les arrivées.

Alors que quelque 600 Ukrainiens campent près de l'entrée de la frontière, environ 500 autres sont hébergés dans des hôtels de la ville, a déclaré Enrique Lucero, directeur des affaires migratoires de Tijuana, citant la liste tenue par les bénévoles. Environ 40 % des personnes sont des enfants, a-t-il ajouté.

Lucero a déclaré qu'une centaine d'Ukrainiens sont autorisés à passer aux États-Unis chaque jour. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a déclaré que les données sur le nombre d'Ukrainiens entrés aux États-Unis en mars seraient disponibles dans les semaines à venir.

Le nombre de personnes à la frontière sud-ouest est encore faible par rapport aux plus de 3,8 millions d'Ukrainiens qui ont fui vers les pays voisins en Europe depuis l'invasion du 24 février, que le gouvernement russe appelle une "opération militaire spéciale".

En réponse à cet exode - la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale - le président américain Joe Biden s'est engagé la semaine dernière à accepter quelque 100 000 Ukrainiens aux États-Unis par le biais de diverses voies légales.

Mais certaines familles qui cherchent désespérément à partir ont dû traverser une série de pays pour atteindre la frontière sud, après s'être vu refuser des visas américains ou avoir été priées d'attendre dans les ambassades américaines à l'étranger.

Alors que les Ukrainiens et les Russes arrivaient à la frontière américano-mexicaine depuis avant l'éclatement du conflit, maintenant les gens arrivent "très rapidement", a déclaré Julia Neusner, une avocate du groupe de défense à but non lucratif Human Rights First, basé à New York. [L2N2V61WR]

En moyenne, les Ukrainiens attendent environ un jour entre le moment où ils sont inscrits sur la liste compilée par des bénévoles et le moment où ils peuvent passer aux États-Unis, a déclaré Mme Neusner.

Il y a deux semaines, selon un témoin de Reuters, environ 15 Ukrainiens par jour arrivaient à la frontière de Tijuana et étaient immédiatement autorisés à passer.

RUSSES, AUTRES MIGRANTS LAISSÉS POUR COMPTE

Alors que les Ukrainiens sont conduits aux États-Unis, les agents frontaliers américains ont dit aux Russes, aux Mexicains, aux Centraméricains et aux migrants d'autres pays de rester sur place, en invoquant une politique d'expulsion de la frontière datant de l'époque de la pandémie, connue sous le nom de Titre 42, qui a fermé la frontière américano-mexicaine à la plupart des demandeurs d'asile.

Vendredi, l'administration Biden a annoncé qu'elle mettrait fin à la politique d'expulsion fin mai, les responsables sanitaires américains ayant déclaré qu'elle n'était plus nécessaire pour protéger la santé publique.

Inna Levien, 42 ans - originaire de Biélorussie - a déclaré qu'elle et d'autres membres russophones de son groupe de mamans du comté d'Orange, en Californie, se sont rendus à Tijuana en début de semaine pour aider les réfugiés ukrainiens, dont beaucoup parlent russe.

Elle a déclaré qu'il n'y a pas d'eau courante à un arrêt de bus local où des femmes et des enfants dorment et que des enfants tombent malades.

"Vomissements, diarrhée, ils sont tellement stressés qu'ils sont déshydratés", a-t-elle dit. "Ils ont cette agitation à l'intérieur".

Une fillette de six ans a dit à Levien qu'elle priait pour protéger son père qui est resté derrière pour défendre l'Ukraine parce que c'était son "travail" d'être son "ange gardien."