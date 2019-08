Le canadien Hudson's Bay ferme ses magasins aux Pays-Bas

La Haye (awp/afp) - L'emblématique chaîne de grands magasins canadienne Hudson's Bay fermera ses portes aux Pays-Bas à la fin de l'année, entraînant la suppression de 1.400 postes, ont rapporté samedi des médias néerlandais.

Deux ans après sa première installation à l'étranger à Amsterdam, "Hudson's Bay va quitter les Pays-Bas", a annoncé le quotidien financier Het Financieele Dagblad qui a eu accès à des documents internes de l'entreprise fondée il y a 349 ans.

"Au vu de la situation financière, depuis longtemps intenable, les actionnaires de l'Hudson's Bay Company (HBC) ont décidé de mettre fin au financement (...) des magasins implantés aux Pays-Bas et de les fermer d'ici la fin de 2019", écrit le journal, citant HBC.

1.424 emplois seront supprimés et 15 magasins fermés, ajoute le journal.

Hudson's Bay avait ouvert son magasin d'Amsterdam en grande pompe en septembre 2017 dans l'espoir de renverser la tendance néerlandaise qui est, ces dernières années, à la fermeture de grandes enseignes dans les rues commerçantes.

L'entreprise canadienne, fondée en 1670 et au départ spécialisée dans la vente de fourrure, avait ensuite pris le contrôle de magasins d'abord détenus par la très populaire chaîne néerlandaise Vroom & Dreesmann (V&D, aujourd'hui disparue, qui vendait de tout, des confiseries à de l'électroménager de marque distributeur.

V&D, fondée en 1887 et autrefois la plus grande chaîne de grands magasins du pays, a fait faillite fin 2015 après des années de pertes, et fermé quelques mois plus tard.

La hausse du commerce en ligne est un coup dur pour beaucoup d'autres grandes enseignes. "Hudson's Bay a donné une impulsion au commerce de détail en perte de vitesse dans beaucoup de villes néerlandaises", a déclaré le (journal?) de centre-gauche De Volkskrant.

"Mais la grande enseigne canadienne a choisi la mauvaise catégorie de prix, la mauvaise cible et la mauvaise stratégie de commercialisation", considère le journal.

afp/rp