Le candidat à la Fed, M. Barr, devrait recevoir l'approbation finale du Sénat mercredi.

Les sénateurs tiendront un vote de confirmation sur la nomination de Barr au conseil de la Fed mercredi à 11h30, suivi d'un vote de procédure sur sa nomination au poste de vice-président de la supervision de la Fed. À 14 h 30, le Sénat procédera à un vote de confirmation sur la nomination de M. Barr au poste de premier flic bancaire de la Fed.

Ces votes font suite à un large soutien bipartisan au Sénat mardi sur une motion visant à limiter le débat sur sa nomination en tant que gouverneur de la Fed, et devraient être adoptés.

La Fed augmente fortement les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, et Barr sera le septième et dernier membre du conseil de la Fed qui, avec les 12 présidents des banques régionales de la Fed, décide toutes les six semaines du degré exact de resserrement de la politique à appliquer.

Il n'est pas certain que Barr puisse prêter serment à temps pour la prochaine réunion de définition de la politique de la Fed, à la fin de ce mois.

En tant que vice-président de la supervision, la liste des tâches de Barr inclura probablement la révision des règles pour les banques qui ont été assouplies sous son prédécesseur, Randal Quarles. La Fed n'a pas de responsable de la réglementation depuis que Quarles, nommé par Trump, a quitté ses fonctions en octobre dernier après quatre ans.

On s'attend également à ce que M. Barr utilise le puissant rôle de supervision des plus grands créanciers du pays pour intensifier ses efforts sur d'autres questions chères à l'administration Biden, telles que le risque lié au changement climatique, ainsi que pour aborder d'autres domaines en évolution rapide comme les fintechs et les cryptomonnaies.