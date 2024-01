Le candidat anti-guerre russe Boris Nadezhdin a déclaré mercredi qu'il avait soumis 105 000 signatures de soutien à la Commission électorale centrale (CEC) afin d'étayer sa candidature pour défier Vladimir Poutine lors de la prochaine élection présidentielle.

La CEC vérifiera l'authenticité et la qualité des signatures soumises par M. Nadezhdin et d'autres candidats potentiels et annoncera le mois prochain qui rejoindra M. Poutine sur le bulletin de vote.

La victoire de M. Poutine est largement considérée comme acquise, mais M. Nadezhdin a surpris certains observateurs en critiquant sévèrement ce que le Kremlin appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Après une série de pannes de chauffage dans toute la Russie au cours d'un hiver exceptionnellement froid, M. Nadezhdin a déclaré au début du mois que le pays pourrait se permettre de dépenser davantage pour ses citoyens s'il ne consacrait pas autant d'argent à l'armée.

En tant que candidat désigné par un parti politique, il devait recueillir 100 000 signatures dans au moins 40 régions pour pouvoir se présenter à l'élection du 15 au 17 mars.

M. Poutine, qui a choisi de se présenter en tant qu'indépendant plutôt qu'en tant que candidat du parti au pouvoir, Russie unie, a besoin de 300 000 signatures, mais en a déjà recueilli plus de 3,5 millions, selon ses partisans.