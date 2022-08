Le candidat au poste de Premier ministre britannique Sunak prévoit une réduction de 200 livres sur les factures d'énergie

Dans un article du Times, il a déclaré que chaque ménage économiserait environ 200 livres (244 $) sur ses factures d'énergie grâce à une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le Royaume-Uni s'attend à ce que les factures d'énergie déjà élevées fassent plus que tripler cette année, les organisations caritatives avertissant que des millions de personnes pourraient être contraintes à la pauvreté si le gouvernement ne lance pas un programme de soutien de plusieurs milliards de livres pour atténuer le choc.

Sunak, un outsider dans la course à la direction derrière la favorite Liz Truss, a déclaré que son plan couvrirait "le soutien aux plus vulnérables, le soutien aux retraités et un certain soutien pour tout le monde". (https://bit.ly/3K3rIYx)

L'ancien ministre des finances a déclaré que le groupe de personnes les plus vulnérables et les retraités obtiendraient l'argent pour faire face à leurs coûts énergétiques par le biais du système d'aide sociale.

M. Sunak a également déclaré qu'il paierait le plan en menant un programme visant à identifier les économies dans l'ensemble du gouvernement. "Cela peut signifier que nous devrons arrêter ou mettre en pause certaines choses au sein du gouvernement".

Il a ajouté qu'il est prêt à "certains emprunts ponctuels, limités et temporaires, en dernier recours, pour nous permettre de passer l'hiver."

"Étant donné que les prix de l'énergie continuent d'augmenter, il est également probable que le gouvernement obtiendra davantage de revenus de la taxe sur les bénéfices énergétiques que j'ai introduite", a-t-il ajouté, faisant référence à une taxe exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices des producteurs de pétrole et de gaz qu'il avait introduite en tant que ministre des finances.

La rivale de M. Sunak, Mme Truss, ministre des affaires étrangères, a jusqu'à présent déclaré qu'elle était favorable à des réductions d'impôts pour les ménages, plutôt qu'à une redistribution de l'argent par le biais d'un soutien énergétique.

Truss a également déclaré mercredi qu'elle travaillerait avec les compagnies d'énergie pour faire baisser les prix si elle devient Premier ministre. Les critiques disent que les réductions d'impôts favoriseraient les plus riches au détriment des plus pauvres.

(1 $ = 0,8197 livre)