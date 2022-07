Le candidat au poste de Premier ministre britannique, Sunak, s'en prend à la Chine dans sa course à la direction.

Sunak et la secrétaire d'État aux affaires étrangères Liz Truss s'affrontent dans une course à la direction du Parti conservateur de plus en plus divisée pour remplacer Boris Johnson après qu'une révolte contre son administration entachée de scandales l'ait forcé à dire qu'il se retirait.

Truss est en tête des sondages parmi les membres du Parti conservateur qui choisiront leur nouveau leader et le prochain Premier ministre britannique, mais Sunak espère que des semaines de rencontres et de débats aideront sa campagne avant le résultat du vote prévu le 5 septembre.

"La Chine est la plus grande menace à long terme pour la sécurité économique et nationale de la Grande-Bretagne et du monde", a déclaré M. Sunak dans un communiqué.

"Pendant trop longtemps, les politiciens en Grande-Bretagne et dans tout l'Occident ont déroulé le tapis rouge et fermé les yeux sur les activités et les ambitions néfastes de la Chine. Je vais changer cela dès le premier jour en tant que PM".

Il a déclaré qu'il interdirait les instituts Confucius, qui sont financés par le gouvernement chinois, en Grande-Bretagne et qu'il ferait appel à des agences d'espionnage pour aider les entreprises britanniques à contrer l'espionnage chinois. Il a dit qu'il examinerait également le cas de l'interdiction des acquisitions chinoises d'actifs britanniques clés, y compris les entreprises technologiques stratégiquement sensibles.

Un porte-parole de la campagne de Mme Truss a déclaré que la ministre des affaires étrangères avait "renforcé la position de la Grande-Bretagne sur la Chine" et "contribué à diriger la réponse internationale à l'augmentation de l'agression chinoise".

"Cela ne fera que continuer lorsqu'elle deviendra Premier ministre et cherchera à étendre son réseau de liberté dans le monde entier", a déclaré le porte-parole.