Le principal candidat à la présidence de l'Indonésie, Prabowo Subianto, a déclaré qu'il était certain de remporter l'élection de la semaine prochaine en un seul tour pour diriger la troisième plus grande démocratie du monde, a rapporté la chaîne d'information Al Jazeera sur son site web.

Prabowo, ancien commandant des forces spéciales, est l'un des trois candidats en lice pour l'élection du 14 février. Pour l'emporter, un candidat doit obtenir la majorité simple ou plus de 50 % des voix et au moins 20 % des voix dans plus de la moitié des provinces du pays. Si ce n'est pas le cas, un second tour entre les deux premiers candidats sera organisé en juin.

Selon certaines enquêtes d'opinion, Prabowo, 72 ans, devrait franchir le seuil des 50 %, mais la possibilité d'un second tour subsiste. Ses rivaux, l'ex-gouverneur de Jakarta Anies Baswedan et l'ex-gouverneur du centre de Java Ganjar Pranowo, sont à plus de 20 points derrière lui.

"Tous les chiffres montrent que nous irons à un tour", a déclaré M. Prabowo, actuellement ministre de la défense, à Al Jazeera après un rassemblement qui a attiré des centaines de milliers de partisans dans la capitale Jakarta samedi, le dernier jour de la campagne.

Il a également défendu le fait de se présenter avec le fils du président sortant Joko Widodo, âgé de 36 ans, ce qui n'a été rendu possible qu'en octobre, lorsqu'une haute cour dirigée par le beau-frère du président a modifié les critères d'éligibilité des candidats à la vice-présidence.

"En Indonésie, c'est devenu une sorte de problème, non pas parce qu'il a moins de 40 ans, mais parce qu'il est le fils du président Joko Widodo, ce qui met certains cercles mal à l'aise. Mais c'est la politique. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps", a-t-il déclaré.

Jokowi, le surnom populaire du président, a été accusé d'avoir tenté d'influencer le résultat de l'élection en faisant des apparitions très médiatisées aux côtés de Prabowo.

Jokowi a répondu qu'un président a le droit de soutenir n'importe quel candidat, tout en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de faire campagne pour qui que ce soit.