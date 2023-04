L'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, candidat républicain à la présidence des États-Unis, a déclaré qu'il n'aurait pas poursuivi l'affaire des pots-de-vin contre l'ancien président Donald Trump, mais que son rival de 2024 portait une "responsabilité significative" dans l'attaque du 6 janvier contre le Capitole et qu'il devrait se retirer de la course.

Dans une interview avec Reuters, Hutchinson a qualifié l'enquête criminelle de Manhattan sur les pots-de-vin versés à une star du porno à la veille de la victoire électorale de Trump en 2016 d'utilisation malavisée du pouvoir discrétionnaire des procureurs à l'encontre d'un ancien président.

Mais une enquête fédérale sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et une enquête en Géorgie sur les efforts de Trump pour renverser les résultats de l'élection de 2020 étaient basées sur des "allégations sérieuses" et méritaient un examen criminel, a-t-il déclaré.

"Le 6 janvier a porté atteinte à notre démocratie et à la transition du pouvoir. C'est inacceptable et l'ancien président Trump en porte une grande responsabilité", a déclaré M. Hutchinson, âgé de 72 ans. "Ce qui s'est passé et les actes qu'il a commis devraient l'empêcher d'être président.

M. Hutchinson, qui a été gouverneur de l'Arkansas de 2015 jusqu'au début de cette année et qui a déclaré sa candidature à la présidence dimanche, s'est démarqué des autres rivaux potentiels pour 2024 qui ont refusé de critiquer M. Trump à la suite des accusations.

"Nous avons besoin dans notre pays d'un dirigeant capable de faire ressortir le meilleur de l'Amérique et de ne pas faire appel à nos pires instincts", a-t-il déclaré.

Ses commentaires ont été faits le jour même où Trump s'est envolé pour New York afin de faire face aux accusations dans le cadre de l'enquête sur les pots-de-vin. Il devrait plaider non coupable lors de sa comparution devant le tribunal de Manhattan mardi.

M. Trump, qui cherche à reprendre la présidence en 2024, est le premier ancien président des États-Unis à faire l'objet d'accusations criminelles.

M. Hutchinson, ancien procureur fédéral, a déclaré qu'il n'aurait pas poursuivi l'affaire de Manhattan, estimant qu'elle reposait sur une "théorie juridique unique" appliquée à un paiement qui n'a fait l'objet d'un examen minutieux qu'en raison de sa proximité avec la campagne de 2016.

"Ce n'est pas bon pour les États-Unis d'Amérique", a-t-il déclaré. "Maintenant, si cela revient demain avec des faits retentissants dont nous n'avons pas connaissance, cela changerait le scénario".

L'inculpation ne semble pas avoir nui à la position de M. Trump dans la course aux primaires. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, 48 % des électeurs républicains souhaitent que M. Trump soit leur candidat, contre 44 % le mois dernier.

M. Hutchinson estime que moins d'un tiers des électeurs républicains sont des partisans inconditionnels de M. Trump, qui "aiment l'esprit de Donald Trump et la façon dont il crée le chaos" et n'envisageraient pas un autre candidat lors des primaires.

Mais M. Hutchinson voit une ouverture pour un candidat qui n'a pas le bagage juridique de M. Trump. Il a déclaré qu'il avait également des divergences politiques fondamentales avec M. Trump, critiquant son programme de dépenses importantes à la suite de la pandémie de COVID-19 et sa position "isolationniste" sur des questions de politique étrangère telles que Taïwan et l'Ukraine.