Le candidat soutenu par Trump remporte la nomination républicaine pour le siège de sénateur de l'Ohio

Trump a bouleversé la course de l'Ohio le mois dernier en soutenant l'auteur et investisseur en capital-risque Vance avant les élections du Congrès du 8 novembre, le catapultant devant l'ancien trésorier de l'État Josh Mandel, lui aussi un fervent partisan de Trump.

Avec environ 68% des bulletins de vote attendus comptés, Vance a mené le champ républicain avec 32% des voix, suivi de Mandel avec 24% et du législateur d'État Matt Dolan avec 22%, selon Edison Research.

Alors que la victoire de Vance est un signe du pouvoir d'approbation de Trump, tous les autres candidats majeurs, à l'exception de Dolan, avaient fait pression pour obtenir le soutien de Trump tout en défendant ses politiques et en reprenant ses fausses allégations de fraude généralisée dans l'élection de 2020.

"C'était une grande nuit pour le Trumpisme dans le parti républicain de l'Ohio. Pas seulement dans la victoire de Vance, mais dans un champ qui était dominé par des candidats essayant de se surpasser les uns les autres", a déclaré David Niven, professeur de sciences politiques à l'Université de Cincinnati.

"C'était quand même une course serrée. Il n'a pas été capable d'éteindre cette course d'un simple coup de baguette magique."

Vance, auteur du livre "Hillbilly Elegy" et ancien critique de Trump, affrontera le représentant démocrate Tim Ryan, qui a remporté sa primaire au Sénat comme on s'y attendait.

"Je dois absolument remercier le 45e, le président des États-Unis, Donald J. Trump", a déclaré Vance à la foule lors de sa soirée de primaires à Cincinnati.

Trump n'a pas annoncé ses plans pour 2024, mais il laisse régulièrement entendre lors de ses rassemblements politiques qu'il a l'intention de monter une autre campagne présidentielle.

Ryan, qui a brièvement brigué la présidence en 2020, a axé sa campagne sur les électeurs de la classe ouvrière, ce qui l'a amené à adopter une ligne dure sur la Chine et à courtiser les partisans de Trump. Il a fait la promotion d'une publicité mardi, qualifiant Vance de "millionnaire hors de portée".

"Je veux que nous soyons la puissance manufacturière du monde. Je veux que nous aidions ce pays à dépasser la Chine", a déclaré Ryan à un rassemblement de partisans après avoir scellé l'investiture. "Nous pouvons le faire en nous unissant."

Vance est en tête dans presque tous les comtés où la plupart des bulletins de vote ont été comptés, des comtés ruraux profondément conservateurs aux zones suburbaines qui pourraient être cruciales pour ses espoirs de battre Ryan. L'avance de Vance était particulièrement importante dans des endroits comme le comté de Clermont, une banlieue de Cincinnati, où il menait Mandel de 35 % à 22 % avec presque tous les bulletins attendus comptés.

Vance avait également une avance considérable dans le comté rural d'Athens, dans le sud de l'Ohio, l'un des rares comtés de l'État remporté par le président américain Joe Biden en 2020.

Les analystes électoraux non partisans favorisent les chances des républicains de remporter l'affrontement final pour conserver le siège du sénateur sortant Rob Portman.

Une revanche entre deux rivaux démocrates pour un siège à la Chambre des représentants était également sur le bulletin de vote en Ohio mardi, tandis que les électeurs de l'Indiana ont également voté aux primaires.

Les concours de mardi ont donné le coup d'envoi d'une série de concours d'investiture critiques dans les semaines à venir, y compris des primaires en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et en Géorgie.

Trump a soutenu plus de 150 candidats cette année, dont une douzaine de candidats clés.

Sa participation contribuera à déterminer si les Républicains, comme prévu, renversent leur mince déficit à la Chambre des représentants et prennent éventuellement le contrôle du Sénat, qui est partagé à 50-50, les Démocrates détenant la voix prépondérante.

Une perte de contrôle de l'une ou l'autre chambre permettrait aux républicains de bloquer le programme législatif de M. Biden et de parsemer son administration d'enquêtes distrayantes et potentiellement dommageables sur le plan politique.

REPOUSSOIR RÉPUBLICAIN

Tous les républicains ne suivent pas aveuglément l'exemple de Trump. Comme en Ohio, où les candidats au Sénat ont dépensé un montant sans précédent de 66 millions de dollars en publicité, les candidats soutenus par Trump en Pennsylvanie et en Caroline du Nord font face à des challengers républicains bien financés.

Certains s'inquiètent du fait que les choix de Trump, comme l'ancienne star du football Herschel Walker en Géorgie, pourraient s'avérer trop controversés pour l'emporter contre les démocrates en novembre, mettant en péril la candidature du parti pour le contrôle du Sénat.

Vance n'était pas le choix de nombreux chefs de parti en Ohio, et certains ont grogné publiquement sur la décision de Trump. Le Club for Growth, un puissant groupe de défense des conservateurs, a diffusé des publicités dénigrant Vance et a soutenu son choix dans la course, Mandel.

Dans la primaire républicaine pour le poste de gouverneur, le titulaire Mike DeWine a résisté à trois challengers républicains d'extrême droite pour remporter la nomination, malgré les critiques de nombreux conservateurs pour ses fermetures d'entreprises et d'autres politiques pendant la pandémie.

DeWine affrontera l'ancienne maire de Dayton, Nan Whaley, qui a remporté la primaire démocrate, devenant ainsi la première femme de l'histoire de l'Ohio à obtenir le soutien d'un grand parti pour le poste de gouverneur.

Dans une course démocrate étroitement surveillée, la candidate sortante Shontel Brown a battu la candidate progressiste Nina Turner dans le district du Congrès qui comprend Cleveland. Le concours a été considéré comme une mesure de l'équilibre du pouvoir entre l'establishment -- représenté par Brown -- et les ailes plus libérales du parti.