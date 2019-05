Le capitaine impliqué dans le naufrage de Budapest dément avoir enfreint les règles

(Actualisé, impossible d'accéder à l'épave, arrivée des familles)

BUDAPEST, 31 mai (Reuters) - Le capitaine d'un navire de croisière fluviale impliqué dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes sud-coréens sur le Danube, à Budapest, dément avoir enfreint les règles de navigation, a annoncé son avocat cité vendredi par l'agence de presse hongroise MTI.

Le naufrage de la Sirène mercredi soir a fait sept morts et 21 disparus pour lesquels il n'y a plus vraiment d'espoir. Sept personnes seulement ont échappé au drame.

Vendredi, de forts courants ont empêché les plongeurs d'atteindre l'épave. L'un des sauveteurs a été emporté et a dû être secouru. Il faudra probablement attendre plusieurs jours, le temps que les eaux se calment, pour que les sauveteurs pussent pénétrer dans l'épave, a déclaré un plongeur.

Des familles des victimes ont commencé à arriver dans la capitale hongroise. Elles ont été accueillies à l'aéroport par des membres de l'ambassade de Corée du Sud.

Le bateau d'une trentaine de mètres a sombré en quelques secondes après avoir heurté mercredi soir le Viking Sigyn, un navire de croisière long de 135 mètres, dont le capitaine, un Ukrainien de 64 ans, a été placé jeudi en détention préventive.

Dans un communiqué, son avocat juge que considérer son client comme un suspect est "prématuré, rien de plus qu'une théorie".

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que 30 touristes sud-coréens se trouvaient à bord, ainsi que trois guides et deux membres d'équipage hongrois. Les sept rescapés sont tous des Sud-Coréens.