Le capital de Theraclion évolue : Bernard Sabrier et Unigestion passent le seuil des 20 %, preuve de confiance dans le développement de l'entreprise

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Memo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le traitement par échothérapie (utilisant les Ultrasons Focalisés de Haute Intensité ou HIFU), annonce que Bernard Sabrier et Unigestion agissant pour son propre compte ont informé Theraclion du franchissement des seuils de 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société. Cette situation résulte de la conversion en actions d’obligations convertibles et signe la confiance dans la capacité d’innovation et de développement de Theraclion.

Au-delà des dispositions du Code de commerce en vigueur et des statuts de Theraclion, la montée en puissance de Bernard Sabrier et d’Unigestion dans la capital de Theraclion intervient au moment où l’entreprise atteint un niveau de maturité technologique avec le développement de SONOVEIN S® pour le traitement non invasif des varices, le déploiement de l’ECHOPULSE® pour le traitement des nodules thyroïdien et des annonces récentes dans le traitement du cancer du sein en partenariat avec le centre anticancéreux de l’université de Virginie (Etats-Unis).

La capacité de bouleverser le monde de la santé

« J’investis dans cette société car la technologie développée par Theraclion va bien au-delà qu’un simple traitement non-invasif. Elle bouleverse déjà les approches traditionnelles en réduisant la charge du patient ouvrant ainsi de nouvelles possibilités thérapeutiques. A terme, Theraclion devrait offrir des plateformes automatisées sans contact, précises et reproductibles. Leurs intelligences et leurs capacités d'apprentissage pourront améliorer continuellement les procédures thérapeutiques. Avec un début de soumission auprès de la FDA prochainement, la valorisation actuelle ne me semble refléter aucunement le potentiel important de cette société. Theraclion est l’illustration de ce qui peut se faire de mieux en France en matière de technologie médicale » explique Bernard Sabrier, personnalité internationale du monde des affaires et président de Unigestion, société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs et centrée sur l’innovation.

« Bernard Sabrier, nous soutient dans nos développements technologiques, commerciaux et stratégiques. La confiance qu’il nous accorde aident Theraclion à être plus ambitieuse et plus innovante dans le développement de sa plateforme d’Echothérapie qui doit devrait permettre un changement de paradigme thérapeutique évolutif grâce à ce scalpel intelligent, robotisée et extra corporel", a déclaré Caumartin, PDG de Theraclion.

À propos de Bernard Sabrier

Bernard Sabrier est une personnalité suisse du monde des affaires. Il est le président de la société Unigestion qui figure aujourd'hui parmi les leaders reconnus dans le domaine de la gestion d'actifs et CEO d'Unigestion Asia Pte Ltd. En 1994 Bernard Sabrier fonde Children Action, une fondation caritative pour enfants défavorisés à travers le monde. Il vient d’inaugurer une exposition interactive Ado-Les-Sens, consacrée à l'adolescence et au risque à Genève.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’Echothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en Echothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil exploitant les ultrasons médicaux, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

