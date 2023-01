Le capital-investissement prend goût au développement des médicaments

Ces entreprises cherchent à tirer parti de l'écart croissant entre l'offre de capital pour la recherche clinique et le nombre de médicaments qui se disputent ce capital, ont déclaré huit dirigeants et investisseurs de sociétés de rachat interrogés par Reuters.

Selon Evaluate Pharma, un cabinet de recherche spécialisé dans les soins de santé, les dépenses annuelles en recherche et développement pharmaceutiques dans le monde devraient atteindre 254 milliards de dollars d'ici 2026, contre environ 200 milliards de dollars en 2020.

Ces transactions ne sont pas structurées comme les rachats par endettement pour lesquels les sociétés de capital-investissement sont surtout connues. Au lieu de cela, les sociétés de rachat investissent dans le développement des médicaments, généralement lorsqu'ils sont en phase 3 des essais cliniques, à une étape de l'autorisation réglementaire. Elles négocient à l'avance avec les sociétés pharmaceutiques les retours qu'elles recevront.

Dans la plupart des cas, les fabricants de médicaments commencent à rembourser l'argent aux sociétés de capital-investissement lorsque le médicament est en cours de développement, soit en émettant des actions, en puisant dans les liquidités disponibles ou en empruntant. Ils partagent également une partie des revenus du médicament nouvellement développé avec les sociétés de capital-investissement une fois qu'il est approuvé.

Blackstone Inc a mené la charge, ayant réalisé dix investissements sur les 4,6 milliards de dollars d'un fonds dédié aux sciences de la vie qu'il a lancé en 2020.

"Au cours des dix dernières années, il y a eu beaucoup plus de produits qui ont émergé et qui sont vraiment importants à financer, mais moins de financement disponible par les sociétés pharmaceutiques", a déclaré le responsable mondial des sciences de la vie de Blackstone, Nick Galakatos.

Parmi les accords conclus par Blackstone, citons un engagement de 300 millions d'euros (320 millions de dollars) pour le développement du médicament d'immunothérapie Sarclisa de Sanofi SA, un investissement de 150 millions de dollars pour l'avancement du pipeline de traitements anticancéreux d'Autolus Therapeutics Plc, et un chèque pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars pour soutenir les médicaments d'Alnylam Pharmaceuticals Inc. destinés notamment à lutter contre le cholestérol. Certaines de ces opérations se sont accompagnées d'investissements dans les actions des développeurs de médicaments et de prêts à ces derniers.

Au fur et à mesure que son appétit pour le risque dans le domaine du développement de médicaments s'accroît, Blackstone envisage également d'acquérir des sociétés dont les médicaments sont encore en phase d'essais cliniques, à condition que ces sociétés aient également des médicaments qui ont été mis sur le marché, selon des personnes au courant des délibérations.

Blackstone a établi une présence majeure dans le secteur en 2018 après avoir acquis Clarus, une société d'investissement spécialisée dans les accords d'essais cliniques avec 2,6 milliards de dollars d'actifs. La stratégie a été imitée l'année dernière par Carlyle Group Inc lorsqu'il a acquis Abingworth, un pair de Clarus avec 2 milliards de dollars d'actifs.

Carlyle se prépare maintenant à lever un fonds dédié aux sciences de la vie, en utilisant l'équipe d'Abingworth, qui pourrait amasser plusieurs milliards de dollars, selon des personnes familières avec les plans de levée de fonds. Carlyle a réalisé son premier investissement dans des essais cliniques en août dernier, s'engageant à hauteur de 170 millions de dollars pour soutenir un médicament ophtalmique en cours de développement par Opthea Ltd.

"Nous croyons fermement à ce que nous avons appelé la révolution biopharmaceutique et à l'explosion des découvertes et de la science", a déclaré Steve Wise, responsable mondial des soins de santé chez Carlyle.

Blackstone a présenté ses paris comme des investissements relativement sûrs. En 2021, elle a déclaré aux investisseurs fortunés que les médicaments en phase 3 dans lesquels elle avait investi avaient un taux d'approbation de 86 %.

Pourtant, le fonds des sciences de la vie de Blackstone, créé il y a trois ans, a connu un démarrage lent lorsqu'il s'est agi de générer des rendements. Il a enregistré un taux de rendement interne net de seulement 2 % à la fin du mois de septembre, selon les derniers résultats trimestriels de Blackstone. En comparaison, le fonds prédécesseur que Clarus a levé en 2018, avant que Blackstone n'en prenne le contrôle, affichait un taux de rendement interne net de 15 % à la fin du mois de septembre.

Carlyle n'a pas divulgué les rendements d'Abingworth et un porte-parole n'a pas répondu à une demande d'information à leur sujet.

Parmi les autres sociétés de capital-investissement qui font la course pour obtenir une part de l'action, citons Apollo Global Management Inc, qui a acquis l'année dernière une participation minoritaire dans la société d'investissement en sciences de la vie Sofinnova Partners et a engagé jusqu'à 1 milliard d'euros dans ses fonds, et EQT AB, qui a acquis Life Sciences Partners (LSP), une société de capital-risque axée sur les sciences de la vie, en 2021.

DES PARIS DE TYPE CAPITAL-RISQUE

Certes, de nombreuses sociétés de capital-investissement participent au secteur en faisant simplement des investissements de type capital-risque dans des sociétés pharmaceutiques entières et en leur permettant d'utiliser les recettes pour leurs essais cliniques. Par exemple, KKR & Co Inc. a investi dans la société de thérapie génique BridgeBio Pharma Inc. lors d'un tour de financement précoce en 2016, a financé la société lors de son introduction en bourse en 2019 et reste son principal actionnaire.

Les sociétés de capital-investissement fournissent également des capitaux pour essaimer des médicaments dans de nouvelles entreprises. Bain Capital, par exemple, a créé Cerevel Therapeutics en transférant les médicaments neurologiques en cours de développement de Pfizer Inc à une société nouvellement créée dans une transaction de 350 millions de dollars en 2018.

"C'est un exemple de prise d'un actif mal aimé d'une grande entreprise, de fourniture de financement et d'une grande quantité de capital, et de création d'une entreprise qui présente une certaine diversité", a déclaré Tom Davidson, un partenaire spécialisé dans le secteur des sciences de la vie à la banque d'investissement PJT Partners Inc.