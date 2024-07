ASML, le principal fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces informatiques, devrait faire état d'un afflux de nouvelles commandes lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre par son nouveau patron, mercredi, car les clients augmentent leur capacité pour répondre à la demande en plein essor de puces d'intelligence artificielle.

Une autre question sera de savoir si les entreprises chinoises ont continué à acheter massivement des équipements utilisés pour fabriquer des puces d'anciennes générations, telles que celles utilisées dans les voitures électriques, ce qui préoccupe les décideurs politiques occidentaux qui ont freiné l'achat de technologies plus avancées.

Les analystes estiment que l'entreprise pourrait revoir ses prévisions à la hausse, car les principaux fabricants de puces de pointe - notamment la société taïwanaise TSMC, qui fabrique des puces pour Nvidia et Apple et qui publiera ses résultats jeudi - pourraient augmenter et accélérer leurs achats d'équipements.

ASML domine le marché des systèmes de lithographie, des outils complexes qui utilisent des lasers pour créer les minuscules circuits des puces électroniques. C'est le seul fabricant de systèmes de lithographie utilisant les longueurs d'onde de l'ultraviolet extrême (EUV), dont TSMC a besoin pour fabriquer les puces les plus complexes pour les téléphones intelligents et les puces d'intelligence artificielle.

"Nous prévoyons que la valeur des commandes reçues par ASML atteindra près de 5 milliards d'euros au deuxième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations du consensus", a déclaré Kevin Wang, analyste chez Mihuzo, avec de fortes commandes de TSMC pour la gamme de produits EUV d'ASML.

Les résultats sont les premiers obtenus par le nouveau PDG d'ASML, Christophe Fouquet, qui a pris les rênes de la plus grande entreprise technologique d'Europe, alors qu'elle navigue dans la lutte actuelle entre les États-Unis et la Chine au sujet des puces.

ASML, qui pèse environ 400 milliards d'euros (437 milliards de dollars), a décrit l'année 2024 comme une année de "transition" au cours de laquelle l'activité stagnera avant de rebondir fortement en 2025, grâce à la demande pour ses outils les plus avancés.

Les actions du groupe ont augmenté de 45 % cette année et s'échangent à des niveaux records au-dessus de 1 000 euros chacune, soit environ 40 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, ce qui est nettement plus élevé que l'indice technologique STOXX Europe 600.

Une augmentation du carnet de commandes rassurerait les investisseurs sur la reprise de la demande pour les produits les plus avancés de l'entreprise après un premier semestre 2024 faible, au cours duquel l'entreprise s'est fortement appuyée sur des commandes d'équipements plus anciens en provenance de Chine.

Les analystes s'attendent à un bénéfice net de 1,41 milliard d'euros pour le deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires de 6,04 milliards d'euros, selon l'estimation moyenne de 16 analystes, basée sur les données du LSEG.

Ce chiffre est à comparer à un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,90 milliards d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

COMMANDEZ LE CARNET DE COMMANDES

ASML avait un carnet de commandes de 38 milliards d'euros à la fin du premier trimestre. Cela signifie qu'elle a besoin de nouvelles commandes de 4 à 6 milliards d'euros chaque trimestre pour atteindre ses prévisions de ventes pour 2025 dans le haut d'une fourchette de 30 à 40 milliards d'euros.

Les machines de l'entreprise, qui coûtent jusqu'à 300 millions de dollars chacune, ont des délais de livraison de 12 à 18 mois, et les commandes sont étroitement coordonnées avec des clients tels que Samsung, Intel et les spécialistes de la mémoire SK Hynix et Micron.

Pour les générations légèrement plus anciennes de technologies de fabrication de puces, elle est en concurrence avec Canon et Nikon au Japon. Des entreprises chinoises, dont Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), tentent de mettre au point des outils de lithographie concurrents.

Mais les fabricants de puces chinois, empêchés par les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis d'obtenir les meilleurs outils d'ASML, ont augmenté leurs achats d'équipements ASML plus anciens au cours de l'année écoulée, représentant près de la moitié des ventes de la société au cours du premier trimestre.

La croissance rapide de la Chine se traduit par une perte de parts de marché et une concurrence accrue pour les entreprises non chinoises. La Commission européenne a commencé à sonder les entreprises européennes de l'industrie des puces pour savoir si elles estiment que les subventions de l'État chinois faussent les marchés.

ASML soutient que le monde a besoin de puces plus anciennes, comme l'ont montré les pénuries lors de la pandémie de COVID, et que la Chine intervient pour les fournir.

(1 dollar = 0,9164 euro)