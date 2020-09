Le cauchemar de l'investisseur

Cette nuit, j'ai rêvé que je partais en congés dans ma Tesla flambant neuve. Ces vacances, je les imagine depuis quelques semaines déjà, pendant que je me concocte des petits plats élaborés à partir des ingrédients fournis par HelloFresh, que j'ai payés en ligne par l'entremise d'Adyen, ou bien grâce aux courses livrées par Ocado. Ce sera l'occasion de décoller des applications de jeux en ligne fournies par Evolution Gaming Group et des réunions interminables sur Zoom Video Communications. Je peux partir le cœur léger, Sartorius Stedim, Lonza, Moderna et bioMérieux veillent sur ma santé. Pour mes vacances, j'ai fait les soldes chez Asos et j'ai trouvé une bonne paire de chaussures chez Zalando. Tout le reste provient de chez Amazon.com. J'ai aussi commandé tous les médicaments nécessaires chez Shop Apotheke et Zur Rose. Avant de partir, j'ai mis en ordre mon patrimoine via mon intermédiaire financier Flatex, en misant gros sur Fresnillo et ses mines d'or et d'argent et j'ai fait le plein de croquettes chez Chewy et Zooplus pour Pupuce.

C'est à ce moment-là que je me suis réveillé avec une bonne gueule de bois après avoir sifflé un peu trop de Jupiler d'Anheuser-Busch Inbev. Je suis monté dans ma Renault mais j'étais à sec et j'ai dû aller jusqu'à la station Shell, mais ils ne prenaient pas la carte et j'ai dû me traîner jusqu'au distributeur Société Générale. Je n'ai même pas pu prendre un café au centre commercial géré par Unibail, qui était fermé, alors je me suis rabattu sur la cafétéria Sodexo, de laquelle j'avais une vue imprenable sur la vitrine de l'agence TUI AG et ses grandes affiches vantant les croisières Carnival et un voyage inoubliable en Airbus A380 vers les tropiques. Heureusement que j'ai investi dans une pépite de la fintech allemande il y a plusieurs mois. Wirecard ça s'appelle.

La liste de la star du stock-picking

La liste du champion de la loose