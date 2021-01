Le célèbre présentateur américain Larry King est mort à 87 ans

WASHINGTON, 23 janvier (Reuters) - Larry King, le célèbre présentateur américain qui a interviewé des milliers de chefs d'Etats, hommes politiques et personnalités pour CNN et d'autres chaînes de télévision pendant sa carrière longue de 60 ans, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé samedi sa maison de production.

Le présentateur était hospitalisé à Los Angeles en raison d'une infection au COVID-19, selon plusieurs médias.

"Pendant 63 ans et à travers les chaînes de télévision, de radio et sur les médias digitaux, les plusieurs milliers d'interviews, de récompenses et sa renommée internationale resteront comme une preuve de son talent unique", a déclaré sur Twitter la maison de production qu'il a fondée.

Larry King souffrait de problèmes de santé depuis des années. Il était notamment diabétique et avait fait un AVC qui aurait pu lui coûter la vie en 2019.

Son émission "Larry King Live", qui a été l'antenne de 1985 à 2010, était regardée par des millions de téléspectateurs.

Installé à son bureau, en bras de chemise, lunettes imposantes sur le nez, il a fait de cette émission un véritable rendez-vous, mélange d'interviews de chefs d'Etat et de personnalités, de débats politiques, et d'appels avec les auditeurs.

Il était accusé par ses détracteurs de faire peu de recherche avant ses interviews et de poser des questions peu déstabilisantes, donnant à ses invités la possibilité de soigner leur communication.

Répondant aux critiques, il disait faire peu de recherche afin d'apprendre les réponses en même temps que ses téléspectateurs. Larry King a dit par ailleurs qu'il n'avait jamais souhaité être considéré comme un journaliste. (Susan Heavey, Scott Malone and Bill Trott, version française, Caroline Pailliez)