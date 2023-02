Le célèbre puma de Californie célébré lors d'un événement à Los Angeles

Le lion des montagnes, appelé P-22 et âgé d'environ 12 ans, est devenu une célébrité de Los Angeles après avoir vécu à l'ombre des collines d'Hollywood pendant plus de dix ans, traversant les autoroutes très fréquentées pour s'installer dans et autour de Griffith Park.

P-22, photographié en train de rôder devant l'enseigne Hollywood, était devenu un symbole populaire des campagnes de sauvegarde de la population californienne de pumas, également appelés couguars ou pumas.

L'animal a été euthanasié en décembre en raison de graves problèmes de santé suite à une collision présumée avec un véhicule.

"Autour de sa mort, le déferlement mondial de soutien a été immense. Il était à la mode sur Twitter. Il était dans le magazine Rolling Stone", a déclaré à Reuters Beth Pratt, directrice exécutive de la National Wildlife Federation California, une défenseuse de longue date de la vie sauvage qui avait pris fait et cause pour P-22 pendant une décennie.

"Nous avons donc fait cela comme un moyen pour la communauté de L.A., mais aussi pour le monde entier, de pouvoir faire son deuil ensemble."

Parmi la foule qui a assisté à la célébration, beaucoup arborant des souvenirs du P-22, Paul Aguayo, résident de Los Angeles, a raconté une rencontre avec le P-22 près de Burbank en 2012.

"Je montais ce sentier et j'ai entendu un petit claquement, un petit mouvement. J'ai regardé autour de moi et nous nous sommes regardés pendant environ deux ou quatre secondes. Il s'est retourné et a foncé dans le canyon. J'ai vu sa queue", a déclaré Aguayo à Reuters.

Les lions des montagnes comme P-22 sont menacés par la perte et la fragmentation de leur habitat, les décès dus aux autoroutes faisant de plus en plus de victimes. Les responsables et les défenseurs de cette espèce ont demandé la construction de davantage de passages pour animaux sauvages dans les zones urbaines et d'espaces bien planifiés pour qu'ils puissent gambader.

"Dans le monde entier, les gens envisagent désormais différemment la coexistence avec leurs voisins sauvages à cause de lui", a déclaré Pratt.

"Et les passages pour animaux sauvages n'ont rien de nouveau. Mais il a élevé les appels au passage de la faune sauvage dans le discours public d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Donc pas mal pour ce chat qui errait juste dans le Griffith Park".