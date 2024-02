Certains habitants des États-Unis passeront du bermuda au pantalon de neige en moins de 24 heures, ont annoncé les prévisionnistes lundi, alors que la vague de chaleur qui sévit dans les plaines centrales et dans le Sud cède la place à un temps plus typique de cette période de l'année.

Lundi, dans des États comme le Nebraska et l'Iowa, les températures avoisinaient les 70 degrés Fahrenheit, soit environ 40 degrés F (22 degrés C) de plus que la moyenne pour cette période de l'année, tandis que des villes du Sud, comme Dallas, au Texas, atteignaient les 90 degrés F (30 degrés C).

La vague de chaleur de cette semaine fait suite à d'autres phénomènes météorologiques inhabituels survenus cet hiver aux États-Unis, qu'il s'agisse des pluies "atmosphériques" en Californie, qui ont déversé en quelques heures l'équivalent d'une année de précipitations, ou des niveaux historiquement bas de la couverture de glace sur les Grands Lacs.

Les prévisionnistes ont déclaré qu'il était difficile d'attribuer un phénomène météorologique particulier au changement climatique induit par l'homme, mais que les phénomènes météorologiques extrêmes devenaient de plus en plus fréquents à cause de ce changement. Les scientifiques affirment que le phénomène météorologique El Nino contribue également à ces conditions climatiques inhabituelles.

Joe Wegman, météorologue au service national de météorologie, a déclaré qu'un coupable inhabituel contribuait à la vague de chaleur de cette semaine.

"La plupart des deux tiers orientaux du pays ont connu un hiver relativement peu enneigé, de sorte que le sol est nu et sec", a déclaré M. Wegman. "Nous obtenons donc des températures beaucoup plus élevées grâce au rayonnement solaire.

Ce rayonnement solaire se combine à des vents plus chauds provenant du golfe du Mexique pour pousser plusieurs endroits à atteindre des températures record. Selon M. Wegman, la vague de chaleur se déplacera rapidement vers l'est à travers les États-Unis et s'étendra jusqu'à l'Atlantique d'ici jeudi.

Certaines régions ayant connu un temps exceptionnellement chaud lundi seront frappées par un front froid mardi, a indiqué M. Wegman. Il a cité le cas de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, où les températures maximales de lundi devaient atteindre 55 degrés Celsius, suivies mardi par des températures maximales de 9 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de -20 degrés Celsius (-29 degrés Celsius).

Pendant ce temps, les scientifiques du laboratoire de recherche environnementale sur les Grands Lacs de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis ont déclaré que la couverture de glace sur les lacs était à son plus bas niveau historique. Selon les données du laboratoire, la couverture varie de 0 % sur le lac Érié à 10 % sur le lac Huron.

Le pic de la saison des glaces pour les Grands Lacs se situe au début du mois de mars, de sorte qu'une certaine reprise est encore possible.

La glace est un élément essentiel de l'écosystème des Grands Lacs. Elle sert de tampon contre l'érosion du littoral due aux grandes vagues fréquentes en hiver et protège les œufs pondus par plusieurs espèces de poissons.

La couverture de glace sur les Grands Lacs a diminué de 5 % par décennie en raison du réchauffement climatique, a indiqué le laboratoire dans un rapport publié la semaine dernière, soit une réduction de 25 % entre 1973 et 2023.