Le centre droit français lutte pour sa survie après une humiliation électorale

Lorsque les premières projections sont apparues à la fermeture des bureaux de vote, les partisans de Pecresse, stupéfaits, ont sursauté : "Et maintenant ?"

Il y a seulement dix ans, Nicolas Sarkozy se préparait à briguer un second mandat après presque 17 ans de règne de centre-droit en France.

Aujourd'hui, l'existence du parti Les Républicains est menacée après que ses électeurs se soient tournés vers le président sortant Emmanuel Macron, la challenger d'extrême droite Marine Le Pen et le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, ne voyant aucun intérêt à voter pour la droite traditionnelle.

"J'ai dû me battre sur deux fronts, entre le président sortant et les extrêmes qui se sont alliés pour diviser et battre la droite républicaine", a déclaré Mme Pecresse dans son discours de défaite, ajoutant qu'elle voterait pour Macron au second tour du 24 avril. "Le vote tactique l'a emporté".

Le parti, qui à la fin de la nuit n'avait même pas réussi à obtenir les 5 % nécessaires pour que ses dépenses de campagne soient partiellement remboursées, a lutté pour rester pertinent depuis que Macron est devenu président en 2017.

Il a pu dynamiter le parti socialiste, qui a également obtenu un soutien record dimanche 10 ans après la victoire de François Hollande à la présidence en 2012, et capturer une partie des partisans de centre-droit car il a proposé une offre politique ni de gauche ni de droite.

Ses politiques économiques se chevauchent avec les leurs et comme il a cherché à siphonner les votes de la droite en durcissant sa position sur la sécurité et l'immigration au cours des 18 derniers mois, cela a divisé de plus en plus les électeurs et les politiciens de centre-droit qui ont été incapables de trouver une vision claire pour leur parti.

Les divisions étaient apparentes avant l'élection de dimanche, alors que davantage de conservateurs, tels que le président de la région sud-est Renaud Muselier et l'ancien ministre du budget de Sarkozy Eric Woerth, ont abandonné le parti. D'autres ont fait défection à Le Pen.

Cette division était à nouveau claire dimanche soir. Alors que Pecresse et d'autres poids lourds comme l'ancienne ministre de la Justice Rachida Dati ont appelé à voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite au second tour, d'autres comme le dauphin de la primaire du parti Eric Ciotti ont clairement indiqué qu'il ne pouvait pas voter pour lui.

Un sondage IPSOS portant sur la reconduction des votes pour le second tour a montré une division en trois du soutien de Pecresse à Macron, Le Pen et les abstentions.

"Nous payons ... parce que nous avons essayé de nous positionner au centre", a déclaré le législateur Les Républicains Julien Aubert, ajoutant qu'il ne voterait pas Macron. "Nous sommes menacés d'être réduits à presque rien".

LAISSEZ PARTIR LES LÂCHES

Le secrétaire général, Aurélien Pradie, a déclaré que le mauvais résultat devrait clarifier la voie à suivre.

"Les lâches iront d'un côté ou de l'autre. Laissons-les partir et laissons aux autres le soin d'élaborer un message politique", a-t-il déclaré.

Pour certains militants du parti, la priorité immédiate est les élections législatives de juin, lorsque le parti cherchera à sauver ses 101 législateurs. Pour d'autres, elle est à plus long terme - leurs yeux sont déjà tournés vers la prochaine course présidentielle.

"Je ne pense pas que notre parti va s'effondrer [...]. Si Le Pen perd, elle est finie et si Macron gagne, ce sera son dernier mandat, donc en 2027, il y aura besoin de quelque chose de nouveau et nous devrons être prêts", a déclaré aux journalistes Florence Portelli, porte-parole de Pecresse, ajoutant qu'elle ne souhaitait pas un rapprochement avec Macron.

De nombreux militants du parti auxquels Reuters a parlé ont insisté sur le fait que le parti n'était pas mort.

Les Républicains gouvernent encore de nombreuses mairies et collectivités locales de France, ce qui lui confère une empreinte politique importante que le propre parti de Macron a eu du mal à construire.

L'espoir est que si Macron devait gagner le 24 avril, il aurait ensuite du mal à obtenir une majorité parlementaire. Certains membres du parti pensent que Macron aura besoin du centre-droit pour construire une sorte de coalition.

Jacques, 67 ans, avocat à la retraite, a déclaré que la priorité serait de maintenir la cohésion du parti pour les deux prochains mois.

"C'est une gifle, mais les gens ne pensent plus rationnellement et veulent qu'on leur vende du rêve", a-t-il déclaré. "Il y a un risque que le parti explose, mais nous devons nous regrouper maintenant."