Le centre droit majoritaire au Québec, les libéraux évincés-TV

MONTREAL, 2 octobre (Reuters) - Coalition Avenir Québec (CAQ), la plateforme de centre droit dirigée par l'ancien homme d'affaires François Legault, va prendre les rênes du pouvoir dans le province du Québec au détriment des libéraux emmenés par le Premier ministre sortant, Philippe Couillard, montrent les projections de Radio Canada.

Selon la radiotélévision canadienne, la CAQ est majoritaire à l'issue du scrutin et elle pourra donc former un gouvernement sans former d'alliance.

Ces élections se déroulaient au lendemain de la conclusion par les Etats-Unis et le Canada, après bien des péripéties, d'un accord qui vise à sauver l'Aléna en tant que zone de libre-échange tripartite avec le Mexique.

Le Canada a accepté d'offrir aux Etats-Unis un accès à environ 3,5% de son marché laitier. Selon une source de Reuters, le gouvernement canadien s'est engagé à dédommager les producteurs concernés par cet accord mais ceux-ci, très présents au Québec, ont réagi avec colère.

Tant Philippe Couillard que François Legault ont assuré lundi aux agriculteurs québécois qu'ils sauraient les défendre.

Cette défaite du Parti libéral au Québec intervient après celle qu'il a déjà essuyée en juin dans la province voisine de l'Ontario et elle est de bien mauvais augure pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui devra défendre son mandat dans juste un an. (Allison Lampert, Nicolas Delame et Guy Kerivel pour le service français)