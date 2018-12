Le cercueil de George H.W. Bush transporté au Texas

(Actualisé avec fin de la cérémonie, transport à Houston)

par Steve Holland

WASHINGTON, 6 décembre (Reuters) - Le cercueil de George H.W. Bush a été transporté mercredi soir à Houston, au Texas, après des funérailles nationales organisées à la cathédrale de Washington en présence de nombreux dignitaires américains et étrangers venus rendre hommage au 41e président des Etats-Unis, décédé vendredi à l'âge de 94 ans.

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur Pennsylvania Avenue pour voir passer le corbillard parti du Capitole, où le cercueil était exposé depuis lundi soir.

Sur la scène politique, républicains et démocrates ont mis leurs divisions de côté pour honorer la mémoire du héros de la Seconde Guerre mondiale dont la présidence a été marquée par la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique et l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein en août 1990, à laquelle il a répliqué en lançant l'opération "Tempête du désert" début 1991.

A son arrivée dans la cathédrale, Donald Trump a serré la main de son prédécesseur Barack Obama, qu'il n'a jamais ménagé, et de l'ancienne Première dame Michelle Obama.

Mais l'actuel chef de la Maison blanche n'a pas salué deux autres anciens présidents démocrates, Bill Clinton et Jimmy Carter, ni leurs épouses, tous les quatre placés eux aussi au premier rang dans la cathédrale de Washington.

Bush père était considéré comme l'un des derniers représentants d'une ère politique faite de courtoisie aristocratique.

Sa défaite de 1992 a été mise sur le compte de sa distance à l'égard des Américains ordinaires en période de récession économique, mais la modération et la politesse dont il savait faire preuve ont retrouvé grâce aux yeux de certains de ces concitoyens avec l'émergence d'un Donald Trump aux antipodes.

"UN JOUR DE FÊTE"

George W. Bush a décrit son père comme quelqu'un qui "cherchait le bon en chaque personne, et qui parvenait généralement à le trouver".

Il était "le meilleur père qu'un fils ou qu'un fille puisse avoir", a-t-il ajouté dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée, la voix emplie d'émotion.

Donald Trump s'était attiré les foudres de George H.W. Bush lorsqu'il s'en était pris à ses fils George et Jeb, ancien gouverneur de Floride et prétendant comme lui à l'investiture républicaine, pendant la campagne de 2016.

"Impatient d'être avec la famille Bush. Ce ne sont pas des obsèques, mais un jour de fête en l'honneur d'un grand homme qui a mené une vie longue et mémorable. Il nous manquera !", a écrit ce dernier sur Twitter. Le président et son épouse Melania ont passé mardi une vingtaine de minutes avec la famille Bush.

"Le président et la première dame ont été vraiment bienveillants", a confié Jeb Bush, lors du Conseil des directeurs généraux du Wall Street Journal.

Parmi les invités figuraient le prince Charles, héritier de la couronne britannique, les chefs d'Etat ou de gouvernement allemand, jordanien, australien et polonais, ainsi que de nombreux anciens dirigeants, comme l'ex-Premier ministre britannique John Major, qui était aux affaires sous le mandat de Bush.

"Lorsque George Bush était président des Etats-Unis, tous les chefs de gouvernements dans le monde savaient qu'ils avaient affaire à un gentleman, un vrai leader, déterminé et courageux", a déclaré l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney.

Donald Trump a accordé un jour de congé aux membres de la fonction publique pour l'occasion et les principales places financières américaines étaient fermées. (avec Richard Cowan, Susan Heavey et Jeff Mason; Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)