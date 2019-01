Le cerveau présumé de l'attentat contre l'USS Cole tué au Yémen

WASHINGTON, 6 janvier (Reuters) - Le cerveau présumé de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole en octobre 2000 dans la rade d'Aden, Jamal al Badaoui, a été tué dans une frappe aérienne au Yémen, a confirmé dimanche le commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur son compte Twitter.

L'attaque qui avait coûté la vie à 17 marins américains, moins d'un an avant les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avait été revendiquée par le chef d'Al Qaïda, Oussama ben Laden.

Le Centcom avait indiqué samedi que Jamal al Badaoui était la cible d'une frappe aérienne menée le 1er janvier dans la province de Marib, au Yémen, tout en précisant que la mort du djihadiste n'avait pas encore été confirmée.

Donald Trump avait déclaré un peu plus tôt dimanche sur Twitter que Jamal al Badaoui avait bien été tué et que l'armée américaine avait ainsi "rendu justice aux héros tués et blessés dans la lâche attaque contre l'USS Cole".

(Mary Milliken Tangi Salaün pour le service français)