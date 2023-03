Le challenger syndical Shawn Fain devance de peu le président de l'United Auto Workers (UAW) Ray Curry dans un second tour de scrutin, a déclaré lundi un contrôleur nommé par le tribunal, mais la course est trop serrée pour être prononcée.

Fain a obtenu 69 118 voix et Curry 68 473 voix - une différence de 645 voix - mais il y a 1 608 bulletins contestés non résolus. "Le résultat de cette course ne peut être déterminé tant qu'un nombre suffisant de ces bulletins contestés n'est pas résolu", a déclaré le bureau du contrôleur.

L'élection intervient à un moment critique pour le syndicat.

Les contrats de travail avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit expirent en septembre. L'UAW travaille à l'organisation de nouvelles usines de batteries et les membres craignent que le passage aux véhicules électriques ne coûte des emplois.

Curry est président de l'UAW depuis juin 2021, et membre de l'UAW depuis 1992. M. Fain est membre de l'UAW depuis plus de vingt ans, et a occupé le poste de dirigeant d'une section locale de l'Indiana représentant les travailleurs d'une usine de moulage Stellantis.

Fain, qui a été battu de peu par Curry lors d'une élection l'année dernière, a déclaré que les dirigeants de l'UAW "n'ont pas voulu affronter les entreprises et, en conséquence, nous n'avons vu que des concessions, de la corruption et des fermetures d'usines".

Curry défend son mandat et affirme que l'avenir du syndicat est en jeu et qu'il se battra pour négocier des contrats de travail pour les usines de batteries. "Nous devons protéger le travail de l'avenir", a-t-il déclaré lors d'un débat de candidats.

L'UAW a remporté une victoire en décembre, lorsque les travailleurs d'une usine de cellules de batteries General Motors-LG Energy de l'Ohio ont voté pour adhérer au syndicat.

Les dirigeants de l'UAW étaient auparavant élus par un système de délégués. Les membres ont approuvé les élections directes lors d'un référendum en 2021, requis dans le cadre d'un règlement du ministère de la Justice en 2020 pour résoudre une enquête sur la corruption qui a entraîné l'incarcération de deux anciens présidents de l'UAW.

L'UAW compte environ 375 000 membres américains, contre 1,5 million en 1979.