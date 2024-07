Le vétéran de la gauche Jeremy Corbyn a remporté son siège parlementaire, battant le candidat du parti travailliste qu'il dirigeait auparavant et promettant d'être une épine dans le pied du nouveau gouvernement de Keir Starmer, après une brouille acrimonieuse avec son successeur.

M. Corbyn a démissionné de son poste de chef du parti travailliste en 2019 après que le parti a subi sa pire défaite électorale depuis 1935, et M. Starmer l'a exclu du parti parlementaire moins d'un an plus tard, l'accusant de saper les efforts déployés pour lutter contre l'antisémitisme.

Starmer est désormais prêt à réussir là où Corbyn a échoué et à devenir Premier ministre, après avoir viré au centre, et il cite souvent l'exclusion de Corbyn des rangs travaillistes au parlement comme un signe de la façon dont il a changé le parti.

Toutefois, lors d'un vote âprement disputé dans la circonscription d'Islington North, au nord de Londres, que Corbyn représente depuis 1983, il s'est accroché à son siège, battant le candidat travailliste Praful Nargund par 24 120 voix contre 16 873.

"Ce résultat est pour moi un message retentissant de la part des habitants d'Islington : ils veulent quelque chose de différent, ils veulent quelque chose de mieux", a déclaré M. Corbyn.

Socialiste convaincu, M. Corbyn a pris la tête du parti travailliste en 2015, après une défaite électorale cuisante, en s'éloignant nettement du centre du parti et en dynamisant ses partisans.

Il a dirigé le parti lors du vote de 2016 en faveur de la sortie de l'Union européenne et a obtenu de meilleurs résultats que prévu face aux conservateurs de Theresa May en 2017, jusqu'à ce qu'une défaite cuisante face à Boris Johnson, qui lui a succédé, le pousse à démissionner.

Sa direction du parti travailliste a été extrêmement conflictuelle, ses partisans affirmant que ses politiques populaires étaient noyées dans une couverture médiatique négative, et ses détracteurs attaquant son approche du Brexit, sa gestion des allégations d'antisémitisme et son manque d'attrait personnel dans les zones de cœur traditionnelles du parti travailliste.

Ardent militant pro-palestinien, M. Corbyn a déclaré que les personnes qui avaient voté pour lui "recherchaient un gouvernement qui, sur la scène internationale, rechercherait la paix, et non la guerre, et ne permettrait pas que les conditions terribles qui règnent actuellement à Gaza se poursuivent".

Le parti conservateur au pouvoir et le parti travailliste en pleine résurgence ont tous deux déclaré qu'ils souhaitaient que les combats cessent à Gaza, mais ils ont également soutenu le droit d'Israël à se défendre, ce qui a suscité la colère de certains des 3,9 millions de musulmans qui représentent 6,5 % de la population britannique.

Signe que l'approche du parti travailliste à l'égard de la guerre à Gaza lui a fait perdre son soutien dans certaines régions, un autre candidat indépendant qui avait été soutenu par Corbyn, Shockat Adam, a battu Jonathan Ashworth, éminente figure du parti travailliste, dans la circonscription de Leicester South.