Le ministre thaïlandais de la santé qui s'est fait le champion de la légalisation du cannabis espère que la réforme l'aidera à obtenir des gains lors des élections du mois prochain, avec l'espoir qu'il pourrait émerger en tant qu'intermédiaire de pouvoir capable de mettre en place un gouvernement de coalition.

Anutin Charnvirakul, 56 ans, est convaincu que son parti, le Bhumjaithai Party, fera partie du prochain gouvernement à l'issue d'une élection qui s'annonce serrée entre les conservateurs pro-militaires et leurs opposants populistes.

L'économie est le principal enjeu de l'élection, avec des signes de reprise malgré l'inflation et le ralentissement mondial, mais la légalisation du cannabis l'année dernière a attiré l'attention d'Anutin et de son parti, tant positivement que négativement, à l'approche du scrutin du 14 mai.

"Nous gagnerons plus de sièges que la dernière fois, c'est certain. Notre objectif est d'obtenir des sièges parlementaires à trois chiffres lors de cette élection grâce à ce que nous avons fait", a déclaré M. Anutin, vice-premier ministre et ministre de la santé, lors d'un entretien avec Reuters.

Lors des dernières élections de 2019, lorsque les règles électorales favorisaient les petits et moyens partis, Bhumjaithai, ou Proud to be Thai, a remporté 51 sièges sur les 500 membres du parlement, devenant un partenaire junior dans une coalition dominée par des partis pro-militaires.

En temps utile, les nouvelles règles électorales favorisent les grands partis et Bhumjaithai a renforcé sa liste de candidats pour rivaliser avec des adversaires plus importants.

Les partis d'opposition, y compris le parti Pheu Thai, fidèle à l'ancien magnat des télécommunications et premier ministre déchu Thaksin Shinawatra, ont critiqué Bhumjaithai et la coalition au pouvoir pour ce qu'ils considèrent comme une dépénalisation précipitée et peu réglementée du cannabis.

Toutefois, M. Anutin, ancien président de l'une des plus grandes entreprises de construction de Thaïlande, a déclaré que l'ouverture du marché de la marijuana avait fait ses preuves.

"En temps utile, le parti Bhumjaithai a obtenu des millions de voix de la part de personnes qui croyaient aux bienfaits de la marijuana.

Deux sondages d'opinion réalisés le mois dernier ont montré que Bhumjaithai était le parti le plus populaire de l'alliance au pouvoir, mais derrière le favori, le parti d'opposition Pheu Thai que la fille de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, espère mener à la victoire.

INSPIRATION

Le politologue Wanwichit Boonprong, de l'université de Rangsit, a déclaré qu'Anutin pourrait devenir un faiseur de roi en raison de la popularité de son parti et de ses relations au-delà des clivages politiques.

"Bhumjaithai obtiendra probablement le plus grand nombre de sièges parmi les partis de la coalition gouvernementale", a déclaré Wanwichit, prédisant qu'il pourrait remporter plus de 70 sièges, y compris dans les bastions ruraux du bas nord-est.

Le parti a promis des moratoires sur les petits prêts et des améliorations du système de santé. M. Anutin a déclaré qu'il était disposé à travailler avec n'importe quel parti et qu'il serait prêt à devenir premier ministre si l'occasion se présentait.

"Je suis plus jeune, plus frais et je comprends la politique dans un système démocratique", a-t-il déclaré.

Mais ce monarchiste convaincu s'oppose à toute suggestion de modification de la loi de lèse-majesté.

Un mouvement de protestation mené par des jeunes, apparu fin 2020 pour s'opposer à l'implication de l'armée dans la politique, a appelé à modifier la loi qui protège la monarchie et qui punit l'insulte royale présumée d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Certains petits partis ont proposé de la modifier et le Pheu Thai a évoqué la possibilité d'en discuter au parlement.

Mais pour Anutin, la monarchie est sacro-sainte.

"La protection de la monarchie est une source d'inspiration pour le parti", a déclaré M. Anutin.