Le chancelier allemand Olaf Scholz a fait l'éloge de la vice-présidente américaine Kamala Harris en la qualifiant de politicienne "compétente et expérimentée" qui pourrait bien remporter les élections américaines, mais il s'est abstenu de la soutenir face au républicain Donald Trump.

M. Scholz s'était montré inhabituellement direct dans son soutien à l'Américain Joe Biden avant que ce dernier ne renonce à sa candidature à la réélection le week-end dernier et ne soutienne Mme Harris en tant que candidate du parti démocrate face à M. Trump lors de l'élection de novembre.

De nombreux hommes politiques allemands craignent que M. Trump n'impose des droits de douane plus élevés sur les importations s'il revenait au pouvoir, et ils ont soulevé des questions sur le soutien des États-Unis à l'alliance militaire de l'OTAN.

L'Allemagne a souvent été la cible de l'ire de M. Trump au cours de son premier mandat, en raison de son excédent commercial avec les États-Unis et de ses faibles dépenses en matière de défense. Ces dernières années, Berlin a toutefois augmenté ses dépenses en matière de défense.

"La campagne électorale aux États-Unis sera certainement passionnante, maintenant avec une équipe légèrement nouvelle et une nouvelle constellation", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse estivale annuelle mercredi.

"Je pense qu'il est très possible que Kamala Harris remporte les élections, mais ce sont les électeurs américains qui décideront.

M. Scholz a déclaré avoir rencontré Mme Harris à plusieurs reprises.

"Il s'agit d'une femme politique compétente et expérimentée qui sait exactement ce qu'elle fait. "Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire.

Par ailleurs, M. Scholz a défendu la politique économique de son gouvernement et a assuré qu'il se représenterait aux élections fédérales de l'année prochaine, malgré une mauvaise cote de popularité dans les sondages.

Lorsqu'on lui a demandé si, à l'instar de M. Biden, il pourrait envisager de renoncer à sa candidature à la réélection, il a répondu en plaisantant : "Merci pour cette question très gentille et amicale".

"Et non, le SPD est un parti très uni. Nous sommes tous déterminés à nous lancer ensemble dans la prochaine campagne électorale et à gagner. Et je me présenterai comme chancelier pour redevenir chancelier".

M. Scholz, 66 ans, a vu sa popularité personnelle, ainsi que celle de sa coalition, chuter depuis son entrée en fonction à la fin de 2021. Les sondages le placent souvent derrière le chef de file de l'opposition conservatrice.

Le chancelier a dû faire face à une série de crises majeures, en particulier l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'afflux de plus d'un million de réfugiés qui en a résulté, ainsi que la fin des importations de gaz russe bon marché dont dépendait l'économie allemande.