Le gouvernement de coalition allemand s'en tiendra à son programme social et le conciliera avec l'aide militaire à l'Ukraine lors des négociations budgétaires qui doivent s'achever le mois prochain, a déclaré le chancelier Olaf Scholz lors d'une interview télévisée dimanche.

"Nous défendrons l'État-providence et le développerons davantage", a déclaré le chef de la plus grande économie d'Europe à la chaîne publique ARD.

La coalition tripartite allemande est en cours de négociation et M. Scholz a déclaré qu'elle s'achèverait le 3 juillet, avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra le 9 juillet.

"Je suis convaincu que nous serons en mesure d'adopter le budget en juillet", a-t-il déclaré lors d'une série d'entretiens avec des hommes politiques organisée par ARD pendant l'été.

Les sociaux-démocrates de gauche (SPD), les libéraux pro-entreprises (FDP) et les Verts écologistes marchandent sur des questions telles que le financement des prestations sociales et la construction de nouveaux logements, tout en respectant les règles qu'ils se sont imposées et qui limitent le montant des emprunts de l'État.

Interrogé sur la question de savoir si le soutien à l'Ukraine était remis en cause compte tenu de la situation budgétaire nationale tendue, M. Scholz a déclaré : "Il n'y a pas d'alternative, à mon avis, pour changer quoi que ce soit.

"J'ai toujours prôné la prudence et l'utilisation de toutes les possibilités pour rendre possible un développement pacifique qui n'implique pas la capitulation de l'Ukraine.

M. Scholz a également déclaré qu'une position plus stricte serait adoptée à l'égard des bénéficiaires de prestations sociales qui refusent d'accepter un emploi et de ceux qui perçoivent des prestations mais travaillent illégalement à côté.

Les allégations selon lesquelles leur nombre augmente font partie des critiques des populistes à l'encontre du gouvernement.

Lors des élections du Parlement européen au début du mois, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite, a obtenu 16 % des voix, arrivant en deuxième position derrière les chrétiens-démocrates, tandis que le SPD de M. Scholz est tombé à 13,9 %, son plus mauvais résultat dans l'Allemagne de l'après-guerre.

"Nous devons nous assurer que personne, qui peut travailler, ne travaille pas", a déclaré M. Scholz. (Reportage de Vera Eckert, édition de Susan Fenton)