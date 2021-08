Bourse de Paris : Le changement, c'est bientôt

Les indices américains ont plié hier soir en fin de parcours, le temps d'intégrer le contenu du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq ont perdu environ 1% à la cloche en comprenant que la banque centrale allait réduire ses rachats d'actifs probablement dès cette année.

Pour bien comprendre la situation, retenez qu'il y a trois scénarios majeurs qui trottent dans la tête des investisseurs, même s'ils savent au fond que l'un d'eux relève du fantasme. Première hypothèse, que nous appellerons "un jour sans fin" : l'économie va bien mais pas trop, le marché du travail va bien mais pas trop et le virus circule encore mais pas trop. Dans ce scénario, la Fed décale le démontage de son barnum à liquidités et les marchés continuent à vivre sur leurs acquis en spéculant sur la date à laquelle le dispositif sera réduit. Seconde hypothèse, baptisons-la "scénario central", les indicateurs macroéconomiques des prochaines semaines tiennent bon et la situation sanitaire reste contrôlable. La Fed annonce en septembre la réduction du programme de soutien à partir de la fin de l'année, en prenant les pincettes habituelles. Les marchés accusent le coup mais savaient bien que cela se terminerait ainsi. Enfin troisième hypothèse, la "chimère", qui consiste à se persuader que la banque centrale reconduira sine die son aide pour continuer à irriguer les marchés de liquidités. Actuellement, beaucoup d'investisseurs rêvent de chimère sans ignorer que le scénario central a de bonnes chances de se mettre en place. Je schématise à l'extrême, rien n'est jamais sûr en économie, mais les grandes orientations ressemblent à peu près à çà.

Au sein de la Fed, et c'est l'enseignement des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire publiées hier soir, les avis sont encore partagés mais le camp des faucons, qui prône un retour à une politique monétaire plus orthodoxe, a marqué des points. Il est d'ailleurs écrit dans le document que la plupart des participants estiment qu'il paraît opportun de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année, si toutefois les conditions économiques évoluent comme ils l'ont prévu. Les investisseurs sont évidemment contrariés quand les robinets à liquidités, très favorables aux marchés actions, se referment progressivement, surtout aux Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle les faits et gestes de la Fed sont le principal déterminant actuel des tendances boursières… et la raison de son omniprésence dans les commentaires du moment.

Changeons totalement de sujet en évoquant le différentiel de performances entre places boursières hier en Europe. En trustant les quatre premières places du palmarès des baisses du CAC40, le Luxe a mis l'indice français sens dessus dessous, et par ricochet l'Euro STOXX 50. Les indices moins lestés en sacs Vuitton, pochettes Gucci, carrés Hermès et crèmes Lancôme ont eu droit à leur rebond, comme le DAX allemand (+0,2%) ou le SMI suisse (+0,5%). Mais L'Oréal a perdu 1,7%, Kering 3,5%, Hermès 3,8% et LVMH 5,2%. Sur la base des cours actuel, les quatre actions pèsent ensemble 24% de l'indice parisien. Pas étonnant qu'il ait perdu 0,7% hier, après avoir déjà sousperformé ses voisins lundi et mardi. La raison de ce plongeon est simple et n'a pas grand-chose à voir avec la Fed cette fois. C'est la Chine qui préoccupe les investisseurs, avec sa croissance et ses ventes de détail un peu moins dynamiques que prévu, les sautes d'humeur répressives de son pouvoir central et la persistance des risques – donc des restrictions – sanitaires. Or la Chine est devenue le moteur de toute la croissance mondiale des marques de luxe, et leur plus gros marché. Les consommateurs chinois génèrent un peu plus de 30% des revenus annuels du secteur, une part qui pourrait atteindre un niveau incroyable de 45% dès le milieu de la décennie. Les trajectoires de résultats des acteurs du secteur sont évidemment bâties sur l'hypothèse que le pays de cocagne chinois le restera. Par conséquent, tout ce qui se produit d'inquiétant en Chine est inquiétant pour l'industrie du Luxe, une dimension à ne pas négliger quand on investit sur les champions français.

Vous constaterez qu'il y a depuis hier soir une nouvelle concentration de publications de résultats d'entreprises, notamment aux Etats-Unis avec Nvidia, Robinhood ou Cisco, ainsi qu'en Europe avec Adyen ou Geberit.

La mauvaise semaine des marchés actions se confirme avec des indicateurs avancés à nouveau baissiers ce matin. En Asie, les indices ont logiquement répliqué le reflux américain.

Les temps forts économiques du jour

Trois statistiques américaines aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice Philly à 14h30, puis l'indice des indicateurs avancés à 16h00.

L'euro est sous pression à 1,1675 USD. L'once d'or varie peu à 1880 USD. Le pétrole recule encore, à 67,46 USD le baril de Brent de mer du Nord et à 64,50 USD le baril de brut léger américain WTI. Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain a peu varié, à 1,26%, tandis que le Bund reste fermement ancré en territoire négatif à -0,48%. Le Bitcoin perd de l'altitude à 44 140 USD.

En France

Annonces importantes

Rubis évoque un impact limité sur ses activités à Haïti après les catastrophes qui ont frappé le pays.

La centrale biomasse de Voltalia en Guyane certifiée PEFC.

GTT et CCS Shanghai Rules & Research Institute signent un accord de coopération technique.

Néovacs tire une dernière tranche de 2 M€ sur son programme OCEANE-BSA conclu avec EHGOS, qui prend fin.

CBo Territoria a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes