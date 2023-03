BERLIN (Reuters) - Les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique pourraient coûter à l'Allemagne jusqu'à 900 milliards d'euros en dommages économiques cumulés d'ici le milieu du siècle, selon une étude publiée lundi.

L'étude, réalisée par les sociétés de recherche économique Prognos et GWS et l'Institut allemand de recherche en économie écologique, intervient alors que le ministère allemand de l'Environnement travaille sur une stratégie d'adaptation climatique qui doit être présentée prochainement.

Elle intervient également alors que des débats existent au sein de la coalition au pouvoir sur la marche à suivre pour que l'Allemagne réduise ses émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs difficiles tels que le transport et la construction afin de devenir neutre en carbone d'ici 2045.

Selon les ministères allemands de l'Économie et de l'Environnement, l'étude montre que la chaleur extrême, la sécheresse et les inondations pourraient coûter entre 280 milliards d'euros et 900 milliards d'euros entre 2022 et 2050, selon l'ampleur du réchauffement climatique.

Ces coûts comprennent la perte de rendements agricoles, les dégâts ou la destruction de bâtiments et d'infrastructures en raison de fortes pluies et d'inondations, la dégradation du transport de marchandises et les conséquences sur le système de santé.

Les dommages non financiers tels que les atteintes à la santé, les décès dus à la chaleur et aux inondations et la perte de biodiversité, ne sont pas pris en compte.

Selon le ministère de l'Economie, les événements climatiques extrêmes ont coûté à l'Allemagne au moins 145 milliards d'euros entre 2000 et 2021.

L'étude précise qu'environ 60% à 80% des coûts éventuels, en fonction de l'intensité du changement climatique, pourraient être évités grâce à des mesures d'adaptation.

