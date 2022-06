Le changement climatique menace la sécurité en Asie, selon les Fidji

par Joe Brock

SINGAPOUR, 12 juin (Reuters) - Le changement climatique constitue la plus grande menace pour la sécurité dans la région Asie-Pacifique, a estimé dimanche le ministre fidjien de la Défense, lors d'un sommet sur la défense dominé par la guerre en Ukraine et les différends entre la Chine et les États-Unis.

Les îles basses du Pacifique, qui comprennent Fidji, Tonga et Samoa, sont parmi les pays les plus vulnérables aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique.

Les Fidji ont subi ces dernières années une série de cyclones tropicaux à l'origine d'inondations dévastatrices qui ont déplacé des milliers de personnes de leurs foyers et plombé l'économie de l'île.

"Sur notre continent bleu du Pacifique, les mitrailleuses, les avions de chasse, les navires gris et les bataillons verts ne sont pas notre principale préoccupation en matière de sécurité", a déclaré Inia Seruiratu, ministre de la Défense des Fidji, lors du dialogue Shangri-La, une conférence internationale sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique.

"La plus grande menace à notre existence même est le changement climatique. Il menace nos espoirs et nos rêves de prospérité."

La conférence, qui se termine dimanche, a été dominée par le débat sur l'invasion russe de l'Ukraine et la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine sur toute une série de sujets, parmi lesquels la souveraineté de Taïwan et les bases navales dans le Pacifique. (Version française Benjamin Mallet)