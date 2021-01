Le changement de président aux USA ne change rien pour la Corée du Nord, dit Kim

SEOUL, 9 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis restent le "plus grand ennemi" de la Corée du Nord et leur politique hostile vis-à-vis de Pyongyang ne change pas quel que soit leur président, a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, cité samedi par l'agence officielle KCNA.

"Nos activités diplomatiques devraient être concentrées et redirigées sur la maîtrise des Etats-Unis, notre plus grand ennemi et principal obstacle à notre développement innovant", a dit Kim Jong-un lors du congrès du Parti des travailleurs, au pouvoir à Pyongyang, moins de deux semaines avant l'investiture du prochain président des Etats-Unis Joe Biden.

"Peu importe qui est au pouvoir aux Etats-Unis, la véritable nature des Etats-Unis et leurs politiques fondamentales à l'égard de la Corée du Nord ne changent jamais", a-t-il poursuivi, en promettant de renforcer les liens avec les "forces anti-impérialistes, indépendantes".

DÉVELOPPEMENT DE L'ARSENAL NUCLÉAIRE

Le dirigeant nord-coréen a aussi appelé à développer des armes nucléaires plus performantes.

La Corée du Nord ne ferait pas de "mésusage" de ses armes nucléaires, a déclaré Kim Jong-un, mais le pays cherche à étendre son arsenal nucléaire, notamment des capacités de frappe "préventives" et "de représailles" et des ogives de différentes tailles.

Kim Jong-un a appelé au développement d'armes hypersoniques, de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), de satellites espions et de drones.

La Corée du Nord se prépare aussi à tester et produire diverses nouvelles armes, et un sous-marin nucléaire serait presque terminé, selon le dirigeant nord-coréen.

LES DISCUSSIONS AVEC LES ETATS-UNIS À L'ARRÊT

Un porte-parole de la campagne de Joe Biden a refusé de commenter ces déclarations.

Kim Jong-un a critiqué l'offre de coopération de Séoul sur des questions "non-essentielles" comme l'aide contre le coronavirus ou le tourisme.

Séoul devrait arrêter d'organiser des exercices militaires avec les forces américaines et d'acheter des armes aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, a qualifié Kim Jong-un de "voyou" durant sa campagne électorale.

En 2019, la Corée du Nord avait déclaré que Joe Biden était un "chien enragé" qu'il fallait "battre à mort avec un bâton."

(Josh Smith et Cynthia Kim; Avec David Brunnstrom à Washington version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)